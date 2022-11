Koffee llega por primera vez a México y habla de su trayectoria musical

Koffee llega por primera vez a México y es el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A)

La cantautora de 22 años de edad Mikayla Victoria Simpson mejor conocida como Koffee nacida en Spanish Town, en las afueras de Kingston, Jamaica, llega por primera vez a México como el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles, “Nunca he actuado en un lugar tan grande antes, pero creo que haré clic, estoy súper emocionada. Me siento honrada. Soy fan de Harry desde hace mucho tiempo. Lo conocí la primera noche, el es tan dulce, de hecho, pasó por mi camerino antes de que ambos actuáramos y también me dejó un pequeño regalo”, expresó en entrevista.

Koffee llega por primera vez a México y es el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles. / Foto: Cortesía

La también ganadora de un GRAMMY a ‘Mejor álbum de reggae’ en 2020, comentó que cuando recibió la noticia de que sería el acto de apertura para el tour mundial de Styes no pudo contener su emoción, “Inmediatamente me emocioné aunque la pandemia se interpuso un poco, así que lo pospusimos. Esto tiene como dos años de retraso, así que ha tardado mucho en llegar, me emocioné primero, y luego a medida que se acercaba el momento, los nervios aumentaron pero luego me puse feliz. Y realmente, una vez que me di cuenta de que él y su equipo son increíbles me di cuenta de que son personas con las que quiero estar”, dijo.

Koffee señaló que a medida que el tiempo va pasando los nervios al subir al escenario disminuyeron pero cuando Harry Styles llegó a su camerino por primera vez hizo todo aún más fácil, “Solo vio algo de amor, y sentí que se liberó algo de tensión con base a eso. Y me sentí confiada al saber que él vino porque a veces ser un acto de apertura puede ser una decisión de la disquera. Si quiero que alguien abra por mí, a veces mi equipo puede decidir o no. Entonces él vino y me dijo ‘Mira, realmente te quiero aquí' y eso definitivamente hizo toda mi vida”, comentó.

Koffee llega por primera vez a México y es el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles. / Foto: Cortesía

La jamaiquina compartió que su amor por la música comenzó a los 14 años, cuando su vida dio un giro, “Empecé a escribir letras y melodías, tocando la guitarra, así que todo salió bien después de un tiempo. Y a veces pienso que son las oportunidades que recibí las que me ayudaron a darme cuenta de mi verdadera vocación, que es la música. Entonces, en lugar de que incluso yo decida y diga, sabes qué, voy a dejar la escuela y ser músico, solo me sucedieron ciertas cosas que me allanaron el camino para estar aquí ahora”. Koffee agregó que su abuela le regaló su primera guitarra y su madre siempre ha estado en todos sus eventos, incluso sus amigos en la escuela le pedían que aprendiera canciones para después cantar con ellos.

La cantante señaló que su estilo musical lo define como conmovedor cuando canta, y luego hay una parte que puede ser agresiva en un estilo de rap, “Así que tal vez entre esos dos, conmovedora y agresivo aunque suene mal, pero esa es la palabra”. Con respecto a su persona compartió que es una persona muy relajada y considerada, aunque su mánager podría describirla mejor, dijo entre risas.

La cantante dijo que esta pandemia la ayudó en el proceso creativo y pudo hacer su álbum ‘Gifted’ lanzado en marzo de 2022, “La mayoría de las canciones las creé durante la pandemia. Y lo que tuve la oportunidad de hacer y que realmente me encantó fue reunirme con mi banda junto al mar, justo junto a la playa. Y nos quedamos allí como, creo, una o dos semanas y solo creamos música, música en vivo. Así que eso fue bueno para mí”. Por otro lado, Koffee compartió cual ha sido el momento más especial durante toda sus carrera, “Diría que esto ha sido muy significativo en mi viaje. Especialmente porque estos lugares en los que he estado actuando son más grandes que cualquiera que haya hecho antes. Eso se siente como una gran oportunidad y un paso en términos de mis habilidades de desempeño”.

La cantante, rapera (DJ en Jamaica) y guitarrista dijo que el mejor consejo que alguien le ha dado fue por parte de su mánager, “Cómo mantenerte dedicado a tu oficio, cómo a veces poner tu situación en un lugar justo, los tiempos siempre serán buenos y no todo será fácil, pero a veces dejas tu situación a un lado y haces lo mejor que puedes” y agregó que ser uno mismo es lo mejor que le puede aconsejar a alguien.

Koffee llega por primera vez a México y es el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles. / Foto: Cortesía

Por último, Koffee compartió sus planes para el resto del año y para 2023, “Actualmente estoy trabajando en mi segundo álbum, que sería mi tercer proyecto en general. Así que creo que antes de fin de año, puede esperar un sencillo, tal vez”, dijo y en exclusiva reveló que regresará a México más pronto de lo que imaginan.

Koffee llega por primera vez a México y es el acto de apertura para la gira ‘Love On Tour’ de Harry Styles. / Foto: Cortesía

