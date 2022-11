Así luce José Manuel, hijo de Lucero y Mijares a sus 21 años

Luego de mucho tiempo sin aparecer en redes sociales, José Manuel el hijo de Mijares y Lucero, vuelve a estar en frente de las cámaras y verlo ahora a sus 21 años, causó furor en los seguidores.

Así luce José Manuel, HIJO de Lucero y Mijares que causa FUROR tras reaparecer en redes | FOTO - Terra https://t.co/uoeYXWNTak pic.twitter.com/zLUele8eYo — César PD (@chesarito) November 27, 2022

El hijo mayor de la expareja que aun estando separados mantienen una gran relación, explicaron que José Manuel vive en Boston formándose en una carrera profesional, se encuentra estudiando para ser instrumentista en Berklee Collage and Conservatory of Music, por lo que no es muy común verlo al lado de sus padres.

José Manuel Mijares Captura de pantalla/YuTube

El estudiante de música fue captado por la presentadora Paola Rojas en un elevador del recinto donde sus padres se presentaron en un concierto sinfónico. Cuando la comunicadora lo grabó para sus redes sociales, él saludó alegre a la cámara.

Hijo de Lucero y Mijares Así luce el hijo de Lucero y Mijares a sus 21 años

Tanto para Lucero como para Mijares, es primordial que sus hijos culminen sus estudios para finalmente tomar el camino de la música. La idea es que puedan hacer lo que realmente les gusta pero antes, deben formarse. Esto lo han anunciado en diversas entrevistas los padres artistas. Por ahora, Lucerito Mijares es la que más está aprovechando la oportunidad de las redes sociales de demostrar sus dotes de canto.

#Espectáculos/ Hijo de Lucero y Mijares muestra talentos de canto



Más ➡️ https://t.co/rE9TXGtHFF pic.twitter.com/KtGghmVR78 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) December 10, 2017

José Manuel Mijares Hogaza nació el 12 de noviembre de 2001 (recién cumplió 21 años y su padre y su madre le mandaron amorosos mensajes por Instagram) en la Ciudad de México, y durante los primeros tres años de su vida, sus padres lo mantuvieron muy protegido y lejos del ojo público, al punto que no faltó el comentarista cruel que especulara a la ligera acerca de la salud del niño, su aspecto físico e incluso, su existencia.

Lucero no lo presentó al público sino después de los tres años de su nacimiento. Siempre prefirió estar bajo su cuidado y tratar de hacer una vida normal como madre. Disfrutar de él y de la mejor etapa que una mujer pueda tener.