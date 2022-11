Camilo se hace nuevo tatuaje y reta a sus seguidores a adivinar su significado

Hace un par de días, el cantante colombiano Camilo compartió un tatuaje que se realizó recientemente con sus casi 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, un dibujo muy inusual que intentaron adivinar cada uno de ellos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el esposo de Evaluna Montaner dio a conocer el proceso al que se sometió para poder dejar grabada esta imagen en su brazo derecho, un poco más abajo del codo.

Al inicio del material audiovisual se puede ver a Camilo dibujar una vaca en un papel, el cual fue entregado a la persona que le realizaría el tatuaje. Sin embargo, aunque al inicio parecía una broma de su parte, la realidad es que simplemente el dibujo que él hizo, no era el mismo que se dejaría en su brazo, pues la vaca lechera se ve realizada de manera muy profesional en comparación con el de él.

No obstante, la curiosidad de los usuarios era saber el por qué decidió dejar marcado en su piel una vaca, acelerando más la duda con lo escrito en la descripción del video. “Adivinen por qué me tatué una vaca. No creo que lo logren”, finalizando con el emoji de una vaquita.

De esta manera, más de tres mil personas se dispusieron a escribir su opinión sobre el tatuaje, asegurando que se trataba por ser padre primerizo, mientras que otros sacaron conclusiones uniendo el nombre de Camilo con el de Evaluna.

“Porque en tu numerología eres una vaca”.

“Porque a Índigo le gusta la Vaca Lola”.

“Va=Evaluna, Ca=Camilo. Quiero premio”.

“Simboliza fertilidad, generosidad, maternidad, el origen de la vida…”

“Porque la Vaca (Lola) es como el símbolo de los papás primerizos, terminamos escuchándola hasta dormidos. En dos meses se tatúa un gallo (Bartolito)”.

“Haz un live explicando todos tus tatuajes”.

Escribieron sus seguidores, quienes además le pidieron que explicara cada uno de los tatuajes que se ha realizado.