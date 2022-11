Conoce el setlist de Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savag)

Tras anunciar su retiro el pasado mes de marzo, Ramón Luis Ayala Rodriguez mejor conocido como Daddy Yankee o el ‘Big Boss’, reveló que también estrenaría su último álbum de estudio titulado ‘Legendaddy’ y se embarcaría en una última gira mundial con la cual llegará al Foro Sol de la Ciudad de México donde ofrecerá cinco presentaciones comenzando el martes 29 de noviembre.

Conoce el setlist de Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savag)

Fue por medio de un video publicado en todas sus redes donde Daddy Yankee dio a conocer la triste noticia de su retiro, “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó el cantante.

Sin embargo, con este retiro, el ‘Big Boss’ publicó su séptimo material discográfico el cual cuenta con colaboraciones de Bad Bunny, Myke Towers, Sech, Pitbull, Rauw Alejandro, Becky G, Natti Natasha, El Alfa, Lil Jon y Nile Rodgers.

En el caso de su última gira mundial, ‘La Última Vuelta World Tour’, la cual arrancó el 25 de julio en Denver, Colorado y culmina el 22 de diciembre en Miami, Florida, Daddy Yankee no ha decepcionado a su público que desde el día uno lo ha apoyado y esperan con ansias su visita a sus respectivos países.

A ella le encanta la gasolina… ⛽️ pic.twitter.com/Frh151Vm7U — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) November 29, 2022

Fechas para Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX

29 de noviembre

30 de noviembre

2 de diciembre

3 de diciembre

4 de diciembre

Boletos

Cabe señalar que aún hay boletos disponibles a través de la red de Ticketmaster y se espera que el día de los shows en las taquillas del recinto, en este caso Foro Sol, los seguidores del cantante pueden encontrar entradas para verlo.

Conoce el setlist de Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX. / Foto: Instagram

Horarios para Daddy Yankee en el Foro Sol

La cuenta oficial de Ocesa por medio de sus diversas redes sociales compartió los horarios para los conciertos de Daddy Yankee en el Foro Sol y las puertas se abrirán a las 17:00 horas y el show comenzará a las 21:00 horas.

¡No estamos preparados para lo que nos espera con Daddy Yankee! ¿O si?😈🔥😎 pic.twitter.com/vTeM8Pdv6G — Ocesa Total (@ocesa_total) November 29, 2022

Conoce el setlist de Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX

Jefe

Campeón

Problema

Rompe

Machucando

Lo Que Pasó, Pasó

Rumbatón

Ella Me Levantó

Mayor Que Yo

Sal y Perrea

Soltera

Llamado de Emergencia

Shaky Shaky

China

Pasatiempo

Pose

Somos de calle

La Santa

X Última Vez

Agua

Que Tire Pa’ lante

Despacito

La Despedida

¿Qué Tengo Que Hacer?

Hot

Limbo

Con Calma

Dura

Gasolina

Lo más visto en Publimetro TV: