¿Quién es Matthew Flannery? El esposo de Laura Flores que se encuentra delicado de salud

Laura Flores dio a conocer recientemente que se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su esposo Mattew Flannery, quien en el momento se encuentra hospitalizado en Estados Unidos debido a una enfermedad extraña que le afecta su sistema inmunológico.

De esta manera, durante una entrevista realizada por el programa ‘De primera Mano’, la actriz confesó entre lágrimas de qué se trata la enfermedad de sus esposo y que se mantiene en tratamiento médico con el objetivo de que su páncreas y su hígado puedan funcionar de la forma correcta.

Sin embargo, aunque no es la primera vez que está hospitalizada, no se había visto tan grave de salud como ahora. “Matthew toma gammaglobulina mensualmente por vía endovenosa, lo que le ayuda a mantener sus niveles. Sin embargo, no deja de ser algo artificial, no es algo que natural para el cuerpo. Entonces Matthew ahorita está ante la problemática de que su páncreas y su hígado no funcionan, ya se descartó un cáncer… El problema es que su organismo está dejando de ser un organismo de alta funcionalidad”.

#LauraFlores rompe en llanto por delicado estado de salud de su esposo #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0g5lATxuus — De Primera Mano (@deprimeramano) November 24, 2022

¿Quién es Matthew Flannery?

El 15 de diciembre del 2021, Laura Flores sorprendió a todos cuando a través de redes sociales dio a conocer que habría contraído matrimonio eclesiástico con Matthew Flannery en una ceremonia íntima.

Es muy poco lo que se sabe sobre esposo de Flores, pues es una persona que a pesar de tener como pareja a una celebridad, se ha mantenido en un bajo perfil alejado de las cámaras y la farándula.

No obstante, se tiene que este es un empresario estadounidense que tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción, siendo reconocido por realizar algunas obras de edificios, puentes, carreteras, aeropuertos, entre otros.

Con respecto a la relación de ambos, es algo que también se ha mantenido fuera de cámaras, aunque una que otra vez se puede observar en las redes sociales de la actriz colocar una que otra fotografía, juntos.