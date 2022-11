¿Guillermo del Toro se va en contra de Eugenio Derbez? Esto sabemos

Tras el anuncio por parte de La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de posponer los Premios Ariel 2023 al no tener fondos suficientes para poder realizarse, muchos personajes se impresionaron y algunos de ellos intentaron dar algunas propuestas para poder salvar la noche en que se premia el cine mexicano.

Uno de estos fue Guillermo del Toro, quien se llevó toda la atención cuando con empatía y compromiso anunció que él podría cubrir los gastos para que la producción de estatuillas doradas pueda darse. Y aunque su intención fue muy positiva, algunas opiniones que emitió en su cuenta de Twitter conllevaron a provocar polémica en redes sociales.

“Para todos los que botean sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquéz Abella, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Diego, para que se les note menos la plantilla”, indica uno de los tuits realizados en la cuenta personal del director de cine.

De esta manera, haciendo referencia a los nuevos talentos, del Toro habló un poco de los premios Ariel, tomándolo como plataforma para estos, lo que llevó a pensar a muchos que era un ataque tanto para Omar Chaparro y Eugenio Derbez, ya que ambos se han encargado de llevar sus comedias al cine en los últimos años.

“Hay voces nuevas y fuertes en el cine Mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”, comentó.

“Los Bots solo reproducen esa protesta vacía de: ‘Todo el Cine Mexicano es de Omar Chaparro y Derbez’, etc. o pretenden que sea todo un ataque político. Pero el camino que se cierre a las nuevas generaciones, se queda cerrado”, finaliza diciendo el hilo.

La respuesta de Eugenio Derbez

El actor y director Eugenio Derbez que en el momento continúa con su recuperación luego de un accidente que lo obligó a someterte a una cirugía, respondió a Guillermo del Toro los comentarios realizados en Twitter.

Fue durante el programa ‘Despierta América’ que se dio a conocer la opinión del famoso, quien asegura que este no lo hizo con ningún tipo de mala intención.

“Tengo un muy buena amistad con del Toro, lo que él está diciendo de alguna manera es que nos dejen en paz a Omar y a mí, hay otros cineastas que no solo es Derbez y Chaparro, conociéndolo no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie, no vale la pena engancharse”, dijo Derbez, lo que dio por finalizada la polémica entre ambos, aunque hasta el momento Omar Chaparro no se ha manifestado.