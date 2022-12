El pasado miércoles 30 de noviembre aproximadamente a las cinco de la tarde, el cantautor venezolano Lasso comenzó el soundcheck o prueba de sonido para su primera presentación en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de la gira “Algodón World Tour” después de haber pospuesto dicho show en tres ocasiones por diversas razones.

Lasso cumple un sueño al llegar al Lunario del Auditorio Nacional. / Foto: Ale Mejía

Tras haber finalizado, el artista regresó a su camerino para dar paso a que Vale, el dúo de gemelas colombianas y acto de apertura para esa noche comenzarán con su prueba de sonido. Mientras tanto, Lasso se encontraba descansando su voz para deleitar a todos sus fans que desde antes de la pandemia esperaban con ansias su presentación.

En exclusiva, tuvimos la oportunidad de platicar con él con respecto a este concierto a lo que el reveló, “Es un show muy dinámico, es mitad concierto y mitad stand up comedy, me duele un poco la garganta pero voy a dar todo hasta el final, me resfrié en Canadá, entre el viaje y el frío ya no aguanté y tuve que suspender el último show”, expresó el cantautor aunque agregó que por su mente nunca pasó posponer la presentación en el Lunario porque de haberlo hecho habría sido la cuarta ocasión, ya que lo suspendió dos veces por pandemia y una tercera ocasión por haber dado positivo a COVID.

Lasso alcanzó la fama internacional gracias al sencillos ‘Ojos Marrones’, que actualmente cuenta con más de 158 millones de reproducciones dentro de Spotify y que el cantautor cuenta que este tema nació de un viaje a Tepoztlán hace varios años donde se cruzó con una bruja, la cual le dijo que solo sería feliz con una persona de ojos marrones, “Yo voy anotando, conceptos e ideas en una lista y con ‘Ojos Marrones’ era un título que yo tenía desde hace tiempo y tenía esa referencia y junto con Lagos exploramos qué decir con la canción, más que un momento contextual como la pandemia es con quién estoy y cómo me siento ese día”, dijo.

El venezolano comentó que en su caso las canciones y los títulos son “problemas que uno resuelve”, y cuando juntas a gente exitosa con un buen ritmo todo calza, “Al hacer canciones tú tienes que estar abierto a que a veces sale y a veces no sale o salen pero no tan buenas, puedes escribir mil y salen tres”, compartió.

Gracias al sencillo antes mencionado, dijo que se le han abierto más oportunidades como más shows en la República Mexicana o en festivales, incluso lo paran en la calle para pedirle una foto también tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de los Jonas Brothers en la Arena Monterrey y Arena CDMX, “Fue muy emocionante tocar en la Arena y por estar con un público muy afín al mío, fue muy lindo, me di la vuelta, estuve del otro lado, he ido muchas veces pero ahora tocó estar en el escenario, no soy millonario, ni cerca”, dijo entre risas.

Lasso expresó que antes de subir al escenario no se pone nervioso pero en esta ocasión estaba “cagado” pero fue debido a un tema de salud pero en el caso de los festivales sí le da miedo pero más por un tema de que no es su público debido a que mucha gente va a ver diferentes artistas, “Hoy sí porque es un show de dos horas y no sé si dure 20 minutos, es el tema pero este ha sido el mejor año de mi vida, no hay duda”.

Antes de finalizar la entrevista Lasso dio un consejo, “No tengas expectativas, disfrutas más las cosas hazlo porque te gusta no porque esperas algo de ellas porque cuando uno espera algo siempre o casi siempre hay frustración y eso apaga todo, haz las cosas porque te divierte hacerlo y si hay algo a cambio pues que mejor”, puntualizó.

Tras la entrevista, Lasso se tomó un tiempo para descansar y alistarse para el Meet & Greet con sus fans quienes no pudieron contener su emoción y lo llenaron de abrazos e incluso, algunos de ellos le llevaron regalos, donde destacó un peluche de Dr. Simi.

En punto de las siete con cuarenta y cinco minutos, las puertas del recinto abrieron y rápidamente se comenzó a llenar el lugar para dar paso al show de las hermanas Vale quienes presentaron varios de sus éxitos y un cover del tema ‘Hasta la Raíz’ de Natalia Lafourcade.

Pasada las nueve de la noche, se comenzó a proyectar un video donde aparece el venezolano realizando un par de chistes para sus fans, acto seguido, su banda salió al escenario y segundos más tarde, Lasso entró en escena con una energía indiscutible y portando un traje en color amarillo que estaba adornado con flores empezó a cantar ‘Yo-yo’ lo que causó euforia entre los asistentes.

