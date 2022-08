Lasso celebra el poderoso mensaje de Bad Bunny

Lasso arrancó esta semana con una nueva aventura en su carrera artística, no solamente por el buen recibimiento que ha tenido la canción Ojos marrones junto a Sebastián Yatra, sino porque abre los conciertos de Jonas Brothers en Ciudad de México y Monterrey.

El cantante venezolano charló con Publimetro para compartir esta nueva experiencia, que le permite crecer como músico e intérprete.

“Es un privilegio estar en un concierto con una de las bandas icónicas, con esa trayectoria que tienen, con la que crecí, así que realmente estoy feliz”, señaló Lasso.

Lasso abrió el concierto de Jonas Brothers. (Foto: Bernardo Lozano.)

Nick, Joe y Kevin iniciaron sus conciertos este lunes en la Ciudad de México, que también llegarán a Monterrey y Guadalajara..

“Me encanta tocar, independientemente del lugar donde sea, ayer fue la primera vez que toqué en la Arena (CDMX) y pues es algo que me llena de felicidad. La carrera de músico tarda mucho y cuando las cosas pasan es algo muy lindo. Los Jonas son una banda que se ha mantenido, que salieron de ser niños estrellas, que es una de las cosas más difíciles para tener una carrera establecida; además, muchos de ellos han tenido carrera en paralelo con otros proyectos y han sido exitosos. Soy de los que piensan que el éxito siempre se debe de aplaudir, porque todo el mundo lo quiere”, recalcó unas horas antes de su salida al escenario.

Lasso es un cantante que gusta de escuchar la música que suena hoy en día, pero sin dejar de lado sus influencias de los setenta o el rock sureño americano.

“He sido un artista muy privilegiado, porque he tenido la oportunidad de tener colaboraciones muy grandes con gente que admiro mucho, con trayectoria importante, con demasiado talento, como Cami, Danna Paola, Sebastián Yatra o José Madero, que me han dado cosas con las cuales yo crecí como artista”, comentó.

Lasso celebra el poder de Bad Bunny

Al preguntarle su opinión acerca del discurso que dio Bad Bunny al recibir su premio como Artista del año en los VMAs, que dijo que siempre creyó en su éxito sin necesidad de cambiar su estilo e idioma, Lasso opinó, “es un mensaje muy poderoso porque sin duda alguna ahí están los números, Bad Bunny es el artista número uno del mundo completo. Yo no sé si haya pasado con un artista latino, no lo creo, un artista cantando en español, un artista que literalmente suena a él y hace lo que quiere, eso es algo muy poderoso”.

“El mensaje que da es que sí se puede, que estás viendo un artista que canta en tu idioma, canta un género autóctono de Sudamérica y Latinoamérica, por eso te digo que me parece admirable, porque es un tipo brillante, uno en ocho millones de personas y él va a abrir un camino muy importante para el resto de los artistas, ya lo está haciendo”. — Lasso

Lasso prepara nuevas canciones y sigue con sus presentaciones en vivo, pero antes de terminar la entrevista nos reveló sus fortalezas y debilidades.

“No sé cuando dejar de trabajar, eso me consume; a veces es demasiado trabajo. También, una de las cosas que tenemos todos los artistas, que yo también peco, son las inseguridades. Dentro de mis fortalezas, me gusta trabajar en equipo, eso no me asusta; la cualidad es que me apasiona ser cantante”.

Jonas Brothers en México