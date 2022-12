Te sorprenderás al ver el extraño antojo de Yailin en sus primeros meses de embarazo

Hace unos días, tanto Yailin ‘La más viral’ como su esposo Anuel AA acapararon la atención de todos los medios de comunicación tras anunciar de manera oficial que ambos están a la espera de una niña, un rumor que venía recorriendo las redes sociales, pero que no había sido confirmado hasta ese momento.

Le puede interesar: Yailin La Más Viral presume de su embarazo al publicar foto en traje de baño

Con tan solo 5 meses de casados, los famosos han apostado por su relación que ha tenido altos y bajos como todos, pero que ahora se ha hecho un poco más seria al demostrar que quieren formar juntos una familia.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz… la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, escribió la famosa en la descripción del video donde se revela el sexo de su hija.

Los cambios que ha traído el embarazo a Yailin

Como es bien sabido, el embarazo en las mujeres puede traer diversos cambios, no solo hormonales, sino también en lo que concierne al apetito o al humor.

Le puede interesar: Anuel AA y Yailin no se casaron

De esta manera, con respecto a la cantante dominicana sus cambios se hicieron notar en su alimentación, pues al parecer la mayoría de las comidas que solían gustarle, han dejado de ser sus favoritas, teniendo ahora antojos por cosas que nunca antes pensó.

Asimismo, ambos se arriesgaron a confesar que Yailin apartó sus alimentos favoritos para ahora quedar encantada por comer pescado frito, lo extraño no es esto, ya que es común comer pescado, lo que ha sido de asco para todos es el ingrediente que le agrega para acompañarlo, se trata del sumo de chocolate derretido.

Una combinación impensable para muchos, hasta para el mismo Anuel que afirmó que le dan nauseas de solo imaginar eso.