“Decidiste tomarte de la mano para salvarte”, Violeta Isfel celebra su boda y se dedica emotivas palabras

El pasado martes 29 de diciembre la actriz, cantante y empresaria mexicana de 37 años de edad, Violeta Isfel y Raúl Bernal se dieron el sí en una ceremonia de ensueño, la cual se llevó a cabo en un hotel muy reconocido cerca de la Torre Caballito en Reforma.

Cabe señalar que la actriz, quien alcanzó la fama internacional gracias a la telenovela mexicana ‘Atrévete a soñar’ donde le dio vida a Antonella, mantiene una relación sentimental con Raúl Bernal desde el año 2019 y aunque este se encuentra alejado del mundo de entretenimiento y sus redes sociales se encuentran en privado, los fans de la actriz han hecho de todo por saber cómo se conocieron por lo que muchos especulan que es un empresario.

Por otro lado, a la ceremonia civil asistieron distintas personalidades del mundo del entretenimiento entre ellas, Manelyk González, Luis ‘Potro’ Caballero, Candela Márquez y Andrea Rodriguez, productora del programa matutino ‘Hoy’. El momento se tornó aún más emotivo debido a que su hijo Omar Isfel, fue quien la entregó al altar. La pareja también reveló que su luna de miel será en Cozumel durante el mes de diciembre y agregaron que no planean tener hijos.

Tras la ceremonia, Violeta Isfel compartió varias fotografías donde aparece con su vestido de novia y en la descripción aprovechó para agradecerse a sí misma por salvarse y salir adelante, “Cuando decidiste tomarte de la mano para salvarte, haciéndote responsable de ti misma y reconstruirte; como él ave fénix surgiste de las cenizas y un día te convertiste auténticamente en la mujer que siempre quisiste ser. TE AMO VIOLETA”, escribió la actriz de telenovelas en una publicación.

