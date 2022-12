Andrés García: hijo de su esposa Margarita Portillo, vendió propiedad y “desapareció” con el dinero

Tal parece que los intereses económicos o personales están por encima del delicado estado de salud de Andrés García, hace poco su hijo Leonardo acusó al hijo de Margarita Portillo, su esposa, de vender una de las propiedades del actor de Pedro Navaja y desaparecer sin justificar la entrega del dinero.

La entrevista fue ofrecida en exclusiva a Gustavo Adolfo Infante, donde aprovechó para aclarar que a pesar del carácter difícil y cambiante de su padre está interesado en ayudarlo, echando por tierra los señalamientos de Portillo quien recientemente aseguró que el hijo del actor haya intentado visitarlo.

Leonardo García abandonó las telenovelas y a esto se dedica ahora (FOTOS) Instagram: leonardogarciaof

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo nunca he tenido un problema con Leonardo... Andrés le dice que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. En mi casa es bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto. Nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira”, declaró Portillo al programa Ventaneando el pasado jueves 24 de noviembre.

Leonardo García había emitido un comunicado señalando de “interesada” a Margarita Portillo y señalándola de pretender mantenerlo alejado de su padre.

Leonardo García, hijo de Andrés García, emitió un comunicado que molestó mucho a su padre @leonardogarciaof

“Yo no sé quién le está envenenando la cabeza porque no puedes hablar (mal) así de tu hijo cuando te manda bendiciones. Su mujer siempre está tratando de quitarnos del mapa”, precisó el actor de Ellas, inocentes o culpables.

Leonardo también aseguró que en lo que va de año visitó a su padre quien permanece en su casa de Acapulco, reconoce que el carácter de su padre es “fuerte y explosivo” y a pesar de ello está para él en lo que pueda ayudar:

“(Margarita lo cuida) a veces sí y a veces no, se pelean y luego se dejan de ver, luego le habla a mi mamá y me habla a mí para que lo vayamos a ver y es a todo dar. Y luego cuando se va con ella de repente se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros. ¿Qué harían ustedes si su papá les pide ayuda? Pues vas y le ayudas, su carácter es fuerte, lo sabemos, es explosivo, pero pues es mi papá y de alguna forma hay que entenderlo y estamos ahí para lo que se pueda ayudar”, expresó el actor de 48 años.

Leonardo García abandonó las telenovelas y a esto se dedica ahora (FOTOS) Instagram: leonardogarciaof

Venta de “El castillo” de Andrés García

El primogénito de Andrés García reveló que en la última visita que hizo a su padre, éste le confesó que Andrés Portillo, hijo de su esposa Margarita Portillo, vendió la propiedad del actor conocida como El Castillo; sin embargo, no ha recibido gran parte de la venta.

“Justamente hace cinco meses, más o menos, fuimos mi novia y yo a verlo y él me dijo que Andrés López Portillo ya había vendido “El castillo”, el hijo de Margarita”, aseguró refiriéndose a la lujosa propiedad ubicada en la zona del Ajusco, en Ciudad de México que está valorada en unos 60 millones de pesos.

“Cómo ves que Andrés vendió El Castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. Pues sí, hace un mes que no me contesta. Sólo me dio un Jeep y un millón de pesos”, dijo Leonardo García.

El actor también aseguró que su padre le había ofrecido esta propiedad hace unos años y que prefirió rechazar no “por ingratitud” como el actor de 81 años quiso hacer entender.

“A mí me lo ofreció hace muchos años y le dije ‘papá, te lo agradezco, quédatelo tú, todavía soy joven y puedo trabajar, te lo agradezco, mejor si el día de mañana hace falta venderlo... quédatelo tú...Yo creo que obré como un buen hijo” comentó Leonardo.

Para finalizar refirió que “no estoy hablando mal de nadie, no he insultado a nadie, simplemente digo que mi papá fue un hombre muy trabajador, que tiene sus propiedades, que de hecho él luego dijo que yo lo desprecié, pero eso no es cierto, así no es”, afirmó.