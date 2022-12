¿El fifas? Joven rompe televisión por derrota de México en Qatar

México finalizó su participación en el Mundial. Con la frente el alto, ‘El Tri’ buscó conseguir la victoria y esperar la combinación adecuada que le diera el pase al cuarto partido. Lamentablemente, el equipo dirigido por ‘Tata’ Martino no logró la hazaña y se despidió de Qatar a temprana hora.

Millones de mexicanos siguieron, minuto a minuto, el partido del tricolor frente a Arabia Saudita. Con gol y cada ataque, los connacionales aumentaron su fe y sueños por pasar la fase de grupos. Sin embargo, todos conocen el final. Tras los hechos se ha difundido el video de un ‘fifas’ rompiendo la pantalla por la derrota de la Selección.

Una cuenta de TikTok se encargó de compartir el momento en que el hombre golpeó, en repetidas ocasiones, el televisor ante la víctoria de Argentina. Como si no tuviera control de sus emociones, el pambolero rompió el objeto.

Hasta el momento, la grabación suma más de 28 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok: “Literal había 90% de probabilidad de que perdiera México y todavía se enojan”, “Y estos son los mismos que dicen que las mujeres no pueden ser líderes porque somos muy emocionales y no las controlamos”, “México jugo como nunca pero perdió como siempre”, “Amigo no siempre se gana. Sepa perder. Ánimo México”, son algunos de los comentarios realizados en la publicación.

