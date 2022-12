Y ahora ¡a pagar!, Angel soy yo, tik toker regio, se endeuda con 100 mil pesos para ir al Mundial

El influencer regiomontano, conocido en Tik Tok como Ángel soy yo, debe 100 mil pesos, después de haber pedido un préstamo bancario para ir a Qatar.

Angel soy yo contó que fue contactado por una marca de criptomonedas para que viajara al Mundial de Futbol y creara contenido, especialmente del evento deportivo ya que él se especializa en el balompié.

La empresa, añadió, le prometió un pago de 3 mil 500 dólares, aproximadamente 70 mil pesos.

La condición era que él comprara su boleto de avión que le costó 30 mil pesos y la compañía le iba a hacer el depósito.

“Me habían enviado el contrato y arreglamos todo. Me pidieron abrir una cuenta porque era de criptomoneda y no le podían hacer transferencia”, narró en un video que compartió en Tik Tok que lleva por título “Cómo me endeudé con 100 mil pesos para venir al Mundial”.

Como el dinero no llegaba Angel soy yo decidió solicitar un préstamo al banco.

“Cuando ellos me depositen pago la deuda y ya no se generan intereses”, pensó.

Pero el pago jamás llegó.

“Pedí un préstamo de 100 mil, pero con muchos intereses y estoy más endeudado que la gente con Elektra… y luego se cae en bitcoin, que era criptomoneda. Ahí pensé: ´ya nunca me van a pagar´ y yo ya endeudado”.

Sin embargo, Angel soy yo no perdió el buen humor y siguió creando contenido para Tik Tok.