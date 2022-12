¡Lo llena de elogios! Rossana Nájera habla sobre su relación con Cuauhtémoc Blanco

Hace ya varios años, Rossana Nájera y Cuauhtémoc Blanco tuvieron uno de los romances más sonados del medio artístico, de hecho tenían planes de llegar al altar. Su relación duró alrededor de seis años y pensaban casarse en 2010; sin embargo, la actriz sorprendió al anunciar su ruptura.

Rossana Nájera

Se supo poco de los motivos de su separación, pero se sospechó que Blanco le había sido infiel.Pero a pesar de los años, y su ruptura, Rossana tiene muy buenos recuerdos de su relación el exfurbolista.

“Fui muy feliz con Cuauhtémoc Blanco”, Rossana Nájera

Nájera estuvo como invitada al programa de Pinky Promise de Karla Díaz, donde fue cuestionada sobre lo mejor y peor de su noviazgo con el ahora gobernador de Morelos.

“Yo sé que se va a oír rarísimo pero todo fue muy bonito, aunque la gente creía todo lo contrario. Es un tipo que amo y adoro al día de hoy, que me parece uno de los seres más bondadosos, y hermosos y divertidos”.

Además, Rossana Nájera recalcó que la gente puede tener diversas opiniones debido que ahora está en la política, pero que ela habla desde lo que le tocó vivir. “Fue increíble y que no se dio porque a él le gustan cosas que a mí no y a mí me gustan cosas que a él no, pero es un ser que quiero con todo mi corazón y que los 6 años que estuve a su lado, la mayor parte del tiempo fui muy feliz”.