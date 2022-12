¿Mi última cocinada? Karla Sofía Gascón filtra posible desenlace de Masterchef Celebrity

La tensión en Masterchef Celebrity México crece y crece. En esta instancia de la competencia se acerca más el desenlace del reality show que suscita reacciones en favor y en contra hacia los competidores.

Quedan pocas semanas para la final del programa de cocina que comenzó el 21 de agosto de 2022 con 20 celebridades. Solo seis famosos sobreviven en esta instancia de la competencia y la tensión es cada vez más fuerte.

Karla Sofía Gascón se ha constituido entre las personalidades que más reacciones ha suscitado entre el público. Muchos la aman, mientras que otros llevan semanas deseando que salga del programa por su sarcasmo hacia sus compañeros.

“Eres como una niña traviesas, te quiero”, “Karla te adoro, eres la mejor, gracias por hacernos reír siempre con tu forma de ser tan única”, “res la numero 1 !! Tienes que ganarle a Gavito!”, “Siempre has sido lo mejor del programa”, le escriben los internautas.

Los internautas también le han seguido el juego a Karla quien a modo de broma llama “esposo” a Arturo López Gavito.

“Yo que esperaba el divorcio con manutención para Karlita y ya se reconciliaron hasta con medio anillo y todo, no cabe duda que donde hubo fuego cenizas quedan con ese amor salvaje”, escribió uno de los seguidores de Karla.

¿Mi última cocinada? Karla Sofía Gascón ha puesto a todos a especular sobre el posible desenlace del programa de MasterChef de este domingo 4 de diciembre.

La actriz de 50 años, nacida en Madrid el 31 de marzo de 1972, publicó una imagen donde dejó abierta la incógnita sobre su posible salida del reality show transmitido por TV Azteca.

Los seguidores de Karla no tardaron en reaccionar ante su posible salida del programa.

“Tú no por favor, una de las razones por las que sigo viendo el programa eres tú”, “Nooo! Tú no puedes salir, tú vas a estar en la final”, “Dejaremos de ver masterchef si te sales tú, eres el sabor de ese programa”, “Ni lo digas, se termina el programa, tú eres la q me hace reír y por ti lo veo”, reaccionaron.️

“Desde el día cero eres mi favorita , lástima del spoiler de la señora Tatiana, espero que sea un error y llegues a la final, no quiero que se acerque el capítulo de tu eliminación, para nada comparto la actitud del señor Gavito, cero humildad . Él no merece ganar, ganes o no, serás siempre la mejor de MasterChef”.