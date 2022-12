“Placeres y pecados”, el nuevo álbum de Vanesa Martín que muestra su lado más íntimo

“No me dio tiempo de despedirme, aprendí con los años de lo que iba el cuento. Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro, pero entendimos al final que así sería mejor.” Con esta estrofa de su primer sencillo promocionado “Si pudiera”, inició la aventura de Vanesa Martín con su octavo disco “Placeres y pecados”.

Con la frase “un disco de contrastes”, así lo definió la española en un post la semana pasada con motivo del estreno de su disco. Con 12 canciones de su autoría -dentro de ellas una colaboración con Jesse & Joy- la española suelta su nuevo material de estudio para los fans, quiénes han recibido con buenas manos este material.

Por si no fuera poco, la artista española anunció una serie de fechas para comenzar a girar con “Placeres y pecados” en distintas ciudades de España y con la ilusión de regresar a tierras latinoamericanas pronto. Con la vivencia que tuvo hace un par de semanas en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, Vanesa entiende su nuevo disco como una mezcla multicultural donde la esencia latina se respira muy fuerte.

Publimetro pudo platicar con Martín sobre su nuevo disco y todo lo que le deja después de soltar esta producción y dejarlo en manos de su público.

-Vanesa, cuéntanos un poco sobre este nuevo disco

-Es el octavo disco de mi carrera, uno que yo lo defino como cordillera por los contrastes que tiene. Por quien quiera la parte mi parte más íntima, más silenciosa, la encuentra, y quién quiere ir a mi parte más ruidosa, popera, más rockera. Tiene diferentes climas, va pasando por diferentes estados de ánimo y es un disco muy vital, tiene una vitalidad lleno de energía, lleno de fuerzas y me está dando muchas alegrías. Ya de entrada lleva cuatro días en la calle, pero tanto por vuestra parte los medios, compañeros periodistas y demás, como por la parte del público, pues me están hablando muy bien de este disco y eso me hace sentir muy contenta, muy feliz, muy satisfecha.

Te podría interesar: Comienza a crecer la asesoría financiera en Puebla

Antes de pasar al trasfondo del disco, me gustaría que nos platiques un poquito sobre las cuestiones “más técnicas del mismo

-Es un disco muy evolucionado en cuanto a sonido, es está producido por productores, valga la redundancia, muy punteros. Ahora mismo, algunos muy galardonados en los recientes Grammys, como Víctor Martínez, el maestro Julio Reyes también está por ahí, los colombianos mapache dentro de los cuales están Morat y la verdad que es un disco muy moderno en cuanto a concepto muy de raíz porque se mezcla un poco mi cultura con Estados Unidos que es donde fue grabado y con raíz muy latina, entonces, hay una mezcla. También es una estética muy, muy retro ,muy vintage y es eso. Me vuelve loca, me fascina esa mezcla, de culturas y de sonidos.

¿A qué lugares crees que te ha transportado este nuevo disco?

-Más que transportado, espero que me haga vivir experiencias inolvidables, que hagamos una gira bonita por España, mi país, por México, por Argentina, por todos los lugares nuevos, los países nuevos que he visitado este año como Costa Rica, Perú y también Estados Unidos. Estamos preparando una gira para el 2023 muy especial, grande y llena de recintos muy característico y muy especiales para que la gente de verdad lo disfruten.

El disco nos parece que ha atravesado fibras sensibles de Vanesa en el desamor, ¿cómo haz transformado eso para que termine en forma de canción?

-Para mí el amor tiene su momento dulce, su momento difícil, pero en general, yo creo que todos pasamos por lo mismo y yo no tengo una percepción dramática del amor en cuanto a que lo cuento me enfrento. Lo hablo, pero siempre hay una una resolución en positivo. No, no hay un drama como bien dices de “ay, me muero en el drama y me recreo aquí y no hay salida”, al contrario, es como: “ok esto es un problema en cuanto a que nos estamos haciendo daño”, pero estamos sintiendo el daño de la despedida, pero hay que resolverse bonito y hay que darse las gracias por lo aprendido, por el viaje y por la huella que nos hemos dejado, entonces también hay mucha pasión en el disco como por ejemplo, en “Dinamita” hay mucha diversión, en “verano eterno” hay contradicción, hay esa pasión, en “marzo” hay esperanzas y ganas de que alguien te tire los esquemas al suelo y te sorprenda. Hay un contraste.

Nos metimos a Spotify para saber qué canciones han sido más reproducidas que no sean los sencillos promocionados y nos encontramos con sorpresas agradables de las canciones que la gente está escuchando, ¿qué mensaje tienes que decirle a la gente que no suelta aquellas canciones que “podrían quedar olvidadas de un disco”?

-Pues mira, precisamente “Cuando no estabas” va a ser, probablemente, el siguiente sencillo. Estamos felices todos de que la gente lo esté señalando como uno de los favoritos, para mí también lo es. Tengo una gran sorpresa con “punto y coma” porque yo pensaba que era la canción como más indie del disco, más silenciosa, más tal y todo el mundo que ha venido a las firmas o muchos comentarios que hay en redes sociales, realzan como “punto y coma” por encima de otras, estoy completamente de acuerdo con el público.

¿El orden de las canciones en el disco tiene algún trasfondo?

Eso está súper pensado porque yo creo que es importante el orden para hacerte el disco, como un viaje. Es como un disco para viajar. Digamos, si tú quieres un disco para viajar perfectamente tienes que pasar por diferentes estados de ánimo y mezclarlo muy bien, es como un buen cóctel, como un tequila reposado, como darle al mezcal la sal justa. Es como mezclarlo muy bien para que resulte atractivo y la gente lo viaje. Imagínate que te pongo “Álgebra”, “Mejor de lo que contaste” y “punto y coma” seguidas, te mato directamente,ahí te dejo.

Hay que mezclarlo muy bien para conseguir el resultado positivo porque en definitiva, toda mi música y todo lo que pretendo transmitir es que en la vida se pueden pasar por momentos muy difíciles, obvio, pero realmente todo es relativo. El amor se sufre. Un problema es una enfermedad, es una pérdida desgraciada de alguien, de un ser querido pero en el amor se sufre muchísimo, pero bueno, tenemos que reponernos y ser maduros y llenarlo de herramientas para transitar ese dolor, que es necesario vivirlo y a través de las canciones y la música acompañarlo mejor, pero tampoco hay que excederse en la pena.

¿Cuál es la canción que Vanesa Martin recomienda a su público no dejar de escuchar de este disco?

-No es porque sea mío, pero te prometo que es un disco en el que yo no me dejo ni un atrás, o sea, que para mí todas las canciones son importantes. Yo me lo pongo cuando estoy tranquila, que son muy pocos porque llevamos un nivel de promoción muy intensa, pero de entrevistas y demás, pero cuando al rato me lo pongo, es como que me apetece escuchar dinamita, me apetece escuchar “Álgebra” me apetece escuchar “Cuando no estabas”, “Punto y coma” de repente me voy a “Dos erizos”, y es como otro matiz diferente. Es increíble como cada productor le ha dado su propio sello y mi manera de componer o mi manera de escribir, mi manera de armonizar es como el pegamento de alguna manera, pero el hilo conductor y el concepto sí que es increíble ,como en cada producción encuentras un clima completamente diferente.

¿Te animarías a hacer una canción en mariachi?

-Me encantaría. Sería muy buena.

Lo más visto en PublimetroTV: