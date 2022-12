¿Adele se casa en 2023? Esto es todo lo que se sabe de las posibles nupcias con Rich Paul

Las mejores producciones de Adele, musicalmente hablando, vinieron de relaciones tormentosas en el amor. Millones de fanáticos alrededor del mundo las disfrutaron y cantaron junto a ella sus grandes éxitos, que además acompaña con una de las voces más prodigiosas de Hollywood.

No obstante, en la actualidad, aunque siga sonando alto en las principales plataformas digitales, no hay tormento que vaya a provocar una canción relacionada al desamor. Adele está enamorada y lo demuestra en cada aparición que hace en público con su pareja, Rich Paul.

El representante de LeBron James es uno de los pilares fuertes en la vida de Adele. ¿Qué tanto? Pues según recientes reportes de personas cercanas a la cantante británica, estaría pensando en casarse en el 2023.

De acuerdo con lo que informa el portal Quien, Adele ve cn buenos ojos casarse pronto con Rich Paul debido a que “nunca se había sentido tan ilusionada”.

“Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él”, dijo Adele a la revista Elle UK, según reseña el portal citado. Sería, si se llegase a concretar, su segundo matrimonio después de la separación de Simon Konecki.

Después de haber atravesado esa situación, es lógico pensar que la cantante tenga dudas al momento de querer casarse de nuevo. Con esta afirmación previa, a la interprete de Someone Like You, con la intención de despejar interrogantes le preguntaron si estaba dispuesta a casarse.

Adele, sin dudar un instante afirmó: “Sí, absolutamente”. “Bueno, no estoy casada”, añadió con risas. “No estoy casada... ¡Sólo estoy enamorada! Estoy más feliz que nunca. Bien podría estar casada”, concluyó.

Y aunque todavía Rich no ha hecho la propuesta, una fuente cercana afirma que los planes están, hay fechas y hasta una posible locación.

“A Adele le encantaría oficializar las cosas con Rich. Ya han estado pensando en la idea de una boda elegante la próxima primavera con una gran celebración en su casa de Los Ángeles. Pero a ella ni siquiera le importaría intentar casarse en las Vegas. Ella piensa que también podría ser romántico hacer algo discreto”, sostuvo la fuente.