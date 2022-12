Karely Ruiz vuelve a estallar internet con un provocativo bikini en tonos nude

Karely Ruiz no se detiene nunca. La modelo nacida en Monterrey sabe cómo mantener la atención de sus millones de seguidores y últimamente ha renovado las imágenes que publica en su cuenta en Instagram donde suma unos 10 millones en dos cuentas.

Se suma a su éxito la cantidad de show para las que ha sido contratada durante diciembre y que aumentan sus ingresos. No solo de ‘Only’ se vive y ella está consciente de que debe expandir sus horizontes para generar ganancias en diferentes direcciones.

Por asistir a un show puede cobrar entre 30 mil a 50 mil pesos, pero si este show amerita movilizaciones a lugares distantes la modelo puede cotizar hasta 300 mil pesos el show.

Un video personalizado de la estrella de ‘Only’ puede costar entre 100 mil y 150 mil pesos, sin contar las ganancias que le dejan sus 4 mil suscriptores en la plataforma de contenidos para adultos que estima tener cada vez.

Las fotos que encienden la red

La modelo que saltó a la fama luego que un exnovio celoso difundiera imágenes íntimas suyas, se ha vuelto muy popular por su estilo sin filtro, pero no a todo mundo le agrada su forma de comunicarse.

“La gente me odia y se pone a reportar mis cuentas, me odian porque me vale madre todo”, ha declarado. Ha señalado que le “tiran” más los hombres “porque no pueden tener lo que ella tiene”.

Algo por lo que también es muy criticada es por sus cirugías plásticas. La primera se la hizo a los 18 años.

Karely ha pasado por el quirófano para moldear su cintura y hacerla más chica, así como para agrandarse los senos y sus pompis. También se operó la nariz. El médico que le ha hecho sus cirugías se llama Jorge Aguilar-Baqueiro.

Hace poco Karely volvió a encender las redes al lucir un atuendo en tonos nude donde dejó muy poco a la imaginación.

La modelo volvió a encender internet con este atrevido atuendo. @Karelyruiz