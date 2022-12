TOMORROW X TOGETHER comparte el tráiler de su nuevo EP: THE NAME CHAPTER. / Foto: BIGHIT MUSIC

La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) lanza hoy, 2 de diciembre, el concept trailer oficial de The Name Chapter a través de sus redes oficiales. El nuevo capítulo continúa las historias de The Dream Chapter y The Chaos Chapter para retratar a la juventud frente a la tentación.

El video recién lanzado cuenta de manera fantástica y artística la nueva visión de los cinco miembros. TOMORROW X TOGETHER cae en un espacio azul y misterioso. Los miembros se elevan hacia el cielo tras enfrentarse a una figura diabólica que los envuelve en llamas para después ser transportados a un espacio oscuro donde se encuentran cara a cara con seres idénticos a ellos.

Casi al final del video, los cinco miembros parecen despertar de sus sueños y volver a la realidad. Sin embargo, el cuarto en el que se encuentran se ha desprendido del suelo, flotando cada vez más alto e inclinándose abruptamente. Después de un gran esfuerzo por aferrarse al espacio que conocen, los chicos finalmente deciden saltar al mundo exterior por su propia voluntad.

El concept trailer de The Name Chapter utiliza técnicas de video mapping y hologramas sobre sharkstooth scrim (también conocido como tul gobelín) entre otras diversas técnicas visuales.

Los ‘it boys’ de la Generación Z recientemente aparecieron en seis categorías de las listas de fin de año de Billboard, incluyendo el Billboard 200. En noviembre, la banda recibió su primer MTV EMAs (Best Asia Act) y fue nominada para un AMAs (Favorite K-pop Artist).

TOMORROW X TOGETHER lanzará su quinto EP en enero de 2023.

