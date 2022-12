Cine mexicano contará con fondo de 50 mdd para financiar producciones

Desde este lunes la industria cinematográfica nacional puede disponer de un fondo privado de 50 millones de dólares para el proceso de preproducción, producción y postproducción de sus filmaciones, además tener hasta 24 meses de gracia para devolver la inversión.

El fondo fue creado por Exitus Capital, estima que con esos recursos se pueden financiar hasta 20 proyectos, pero la empresa analizará la creatividad de las casas productoras y la rentabilidad de los proyectos cinematográficos para determinar a quién otorgarle el dinero.

“Nuestra meta fue desarrollar un modelo innovador de financiamiento para apoyar a los productores de nuestro país; aportando liquidez, podremos cristalizar las producciones mexicanas, las cuales podrán entregar proyectos cinematográficos de calidad. La rentabilidad no está peleada con el arte y la creatividad”, dijo Carlos Rahmane, director de la empresa.

De acuerdo con las cifras, en 2020 la industria cinematográfica registró una caída de 80% en los ingresos de las taquillas mexicanas, aunque al año siguiente aportó tres de cada 10 pesos generados por el sector cultural y rebasó los 550 millones de dólares en inversión, lo que se tradujo en la creación de más de 104 mil empleos directos y atrajo más de 21.4 millones de dólares de inversión extranjera directa.

Por medio de esta empresa se financió la película de “La Caída”, dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Karla Souza, la cual se estrenó el pasado 11 de noviembre y se mantiene en la lista de las 10 películas más vistas en México en Amazon.

Crisis económica en la AMACC

Fue el pasado 24 de noviembre cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), presidida por Leticia Huijara, anunció que la convocatoria para los Premio Ariel 2023 se suspendía hasta nuevo aviso debido a la falta de recursos financieros, la mayoría de los cuales provenían del Estado.

La situación financiera de la AMACC se advirtió desde la pasada ceremonia de entrega de los premios por lo que se tomaron diversas medidas, pero no fueron suficientes y se decidió suspender la premiación en la que se reconoce el talento de los cineastas mexicanos en los distintos oficios y disciplinas que conforman la industria cinematográfica.

“Se trataba de un momento de celebración y encuentro, un espacio para la excelencia en el cine mexicano y para darle una continuidad necesaria a la cinematografía nacional; sin embargo, el Estado, que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, renunció a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular, cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no lo son”.

1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

Esta situación provocó diversas reacciones, entre ellas la de Guillermo del Toro, director de cine mexicano que reciente mente recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien se ofreció a cubrir el costo de las estatuillas, así como solicitar diálogo entre la AMACC y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

“Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel. Ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que más falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine.

“Esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”, escribió en su cuenta de Twitter.

