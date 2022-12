¿Buen recuerdo? Axl Rose lesiona a fan con micrófono que aventó

Guns N’ Roses es una banda de rock estadounidense fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. Durante más de 40 años, la agrupación ha brindado muchos conciertos por todo el mundo. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la ‘costumbre’ de Axl que lesionó a una fan durante un concierto.

Según lo relatado por un medio local, Rebecca Howe es una seguidora de la banda que acudió a un concierto en Adelaida, Australia el pasado 29 de noviembre. Como si se tratara del mejor día de su vida, la mujer cantó y disfrutó de cada canción. A pocos minutos de finalizar el evento, Rebecca se distrajo unos segundos, hecho que le salió muy caro.

La mujer jamás pensó que el vocalista de Guns N’ Roses lanzaría el micrófono en su dirección. De un segundo a otro, la fan recibió un fuerte golpe en todo su rostro: “Estaba en la zona Diamond Standing, así que ni siquiera estaba en la primera fila, y era la última canción, ‘Paradise City”, explicó la afectada al portal antes citado.

La víctima continuó: “Hizo una reverencia y luego lanzó el micrófono hacia el público... y luego bang, justo en el puente de mi nariz. Mi mente decía: ‘Dios mío, mi cara está hundida’. ¿Y si hubiera sido un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Podría haber perdido un ojo… ¿Y si me da en la boca y me rompe los dientes? Si mi cabeza hubiera estado girada y me hubiera golpeado en la sien, podría haberme matado”, finalizó Howe.

Tras el hecho. Axl emitió un mensaje: “No queremos que nadie salga lastimado o de alguna manera lastime a nadie en cualquiera de nuestros shows en cualquier lugar. Habiendo arrojado el micrófono al final de un show durante más de 30 años, siempre sentimos que era una parte conocida”.

