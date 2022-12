¿Bueno o malo? Estudiantes fingen cumpleaños de compañera para perder clases

La escuela es un espacio de aprendizaje. En ocasiones, es necesario tomarse un descanso para retomar las actividades con mayor atención o entusiasmo, pero ¿Cómo perder clases y disfrutar de una buena fiesta sin que el profesor se enoje?

Es la pregunta que se realizaron un grupo de estudiantes, quien decidieron festejar un cumpleaños imaginario y así conseguir algunos momentos de diversión. Yessii compartió, mediante su cuenta de TikTok, la celebración que le realizaron a una de sus compañeras de clases.

“Festejamos su cumpleaños (sabiendo que cumple el 11 de diciembre), solo para perder clases” , es el texto que colocó la alumna en las imágenes. La ‘cumpleañera’ portaba una corona realizada con papel mientras escuchaba las mañanitas interpretadas por sus amigos. Para que el maestro supiera que todo era ‘real’, compraron un pastel.

“Hasta el profe se echaba sus gritos”, es lo que puso la joven al momento en que se ve al docente celebrar ‘la vuelta al sol’. La travesura solo fue adelantar unos cuantos días la fiesta por el cumpleaños de la estudiante, sin embargo, el suceso se viralizó de gran manera en la plataforma de video s cortos, TikTok.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones , donde se pueden leer mensajes como “el profe con su mano”, “Festejen al profe… aunque no sea su cumple”, “por qué no se me ocurrió antes”, o “Yo también cumplo el 11 de diciembre”.

