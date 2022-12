Hermana de Georgina Rodríguez amenaza con ‘decir cosas’ de su vida privada si no la ayuda

El programa español ‘Socialité’ del canal, ‘Telecinco’, fue el lugar que eligió Patricia Rodríguez, para hablar mal de su hermana, la modelo Georgina Rodríguez, tras no brindarle ningún tipo de ayuda.

La cuñada de Cristiano Ronaldo acusó a Georgina de ser una ‘mala persona’ por no prestarle ayuda económica al colegio de sus hijos.

“En ningún momento le he pedido dinero a Georgina, yo lo único que hice es pedir ayuda para mis hijos. No quiero dinero, solo le di el número de teléfono del colegio para que ella se pusiera en contacto con ellos para que ella pudiese ayudar a mis hijos comprando los libros del curso. Solo pedí ayuda y todavía sigo esperando””, dijo.

Según Patricia, Georgina estaría burlándose con amigos de la tragedia que está pasando ella.

“De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, añadió.

“No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, amenazó.

Esta no es la primera vez que la hermana mayor de la modelo apareciera en la televisión española, hace unos meses dijo que nunca se ha llevado bien con Georgina.

TE RECOMENDAMOS LEER: Conoce el lujoso look de Georgina Rodríguez de más de 2 millones de euros

Respuesta de Georgina

La modelo argentina nacionalizada española no ha emitido ningún tipo de respuesta pública ante los comentarios de su hermana.

En sus redes sociales, la modelo ha mostrado su estadía en Doha para apoyar a Cristiano Ronaldo, quien se encuentra disputando el Mundial de Fútbol.

Su programa ‘Soy Georgina’ estrenará pronto su segunda temporada en la plataforma de transmisión streaming, Netflix.