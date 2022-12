Manelyk González revela qué ha sido la peor parte de su rehabilitación

Durante unos ensayos realizados para ‘Las estrellas bailan en Hoy’, la modelo Manelyk González preocupó a todos sus fans luego de que se mostrara un video en el que tiene una aparatosa caía cuando su compañero no alcanzó a sostenerla, por lo que debió ser hospitalizada un poco antes de iniciar el show.

Po este motivo, fue diagnosticada con una contusión cerebral, un esguince cervical y tendinitis, continuando de esta manera en reposo para poder recuperarse del accidente antes mencionado. No obstante, la famosa se encuentra un poco triste, ya que debido a esto no puede hacer una de las cosas que más le gustaba de su rutina diaria, y aunque se le ve muy bien, Mane debe seguir cuidándose para evitar una peor situación.

¿Qué es lo que Mane no puede hacer debido al accidente?

Es a través de redes sociales que la ex Acapulco Shore ha dado a conocer su estado de salud y recuperación, y fue por esta misma vía que indicó a sus más de 15 millones de seguidores lo que desde ese momento no ha podido hacer para poder recuperarse.

“Una de las razones por las que me tiene un poco triste esta rehabilitación es que no puedo hacer ejercicio y eso se nota de inmediato en mi cuerpo. Sobre todo en las piernas que tanto trabajo le ha costado crecer un poquito”, confesó la modelo en su cuenta oficial de Instagram, asegurando que continúa aceptando el proceso para no caen en la desesperación, hasta el momento en el que pueda seguir su rutina.

“Pero quiero aceptar este proceso y no desesperarme y cuando sea el momento empezaré de nuevo a formar el cuerpo que a me gusta tener”, dijo.

Asimismo, advirtió a todos no publicar mensajes que se refieran a operaciones ya que el cuerpo que ha tenido es gracias a su propio esfuerzo. “Y por si se les ocurre escribir: ‘¡Pero estas operada!’ No es magia…así que no dura para toda la vida y dos el cul* y las piernas se forman y se mantienen con ejercicio”, finalizó el escrito que colocó junto a una de sus fotografías.