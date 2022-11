Manelyk González compara su relación con Jawy con la de Shakira y Piqué

Durante varios años Manelyk González y Luis Alejandro Méndez, a quien se le reconoce como ‘Jawy’, mantuvieron una relación amorosa que nació en el reality show ‘Acapulco Shore’, en donde de hecho se le realizó una especie de ceremonia en la temporada 7. A pesar de que a ambos se les veía bien juntos y hasta lograron tener su propio programa, decidieron darle fin a su romance, quedando en malos términos y un sinfín de comentarios en redes sociales.

Cada uno de ellos, incluyendo a los participantes del programa de MTV con los que tenían una buena amistad, en uno que otro momento recuerdan cuando estaban juntos, aunque Mane se ha empeñado en dar a conocer cada vez que puede, las causas por las que no llegó a casarse con Jawy.

Fue durante una entrevista realizada por Tv Notas que la influencer compartió un poco su experiencia en esta relación, llegándola a comparar con una de las ex parejas más populares de las que últimamente se ha hablado, Shakira y Gerard Piqué.

“Sí, me puso el cuerno como Piqué a Shakira, muchísimas veces, yo le dije: ‘Hasta que no te vea con mis propios ojos y no esté 100% segura no lo creeré’. Y así fue, lo vi con mis propios ojos, me mandaron videos, me enseñaron fotos, conversaciones y le dije ‘adiós’, preferí estar sola que mal acompañada’”, explicó González al medio.

De esta manera, la famosa aseguró que en el momento no está interesada en mantener una relación amorosa con nadie. “Mi estado ahora es ‘#detox de hombres’. No me acuesto con nadie, tengo 32 años y no salgo con cualquiera, ni me enamoro de éste o de aquel, y apenas veo una señal de que es patán, bye”.

También le puede interesar:

Manelyk podría tener nuevo novio y se trataría del hermano de Alejandro Speitzer

Jawy Méndez olvida a Manelyk y se muestra con nueva novia

Por otro lado, Mane informó que a pesar de no querer tener una relación seria, si está desea tener un hijo, pero está clara que solo esperará hasta sus 35 años, sino, sus planes de vida serán otros.

“Antes mi ilusión era casarme, pero ahora primero quiero encontrar con quien tener un hijo. Tengo 32 años y tengo un límite. Si a los 35 no tuve hijos, chao, me dedicaré a viajar. Dejaré que Diosito me mandé al indicado, ya se lo pedí, prendí una veladora y le dije: ‘Diosito, mándame al indicado, al bueno, dame una señal’. Y si llega, me caso de blanco, aunque tenga 40 años, con bodorrio, pero lo veo un poquito lejano’', aseguró la modelo.