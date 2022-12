¡Quedaron! Creían que veían el Mundial, pero era un partido de FIFA 23 pixeleado

El Mundial es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Con cada partido, millones de espectadores buscan obtener las mejores imágenes. Lamentablemente, hay personas que no cuentan con un televisor cercano y tienen que adentrarse a transmisiones ‘en VIVO’ por internet para ver el resultado de las selecciones, peor ¿Qué tan confiable es ver estos partidos en YouTube?

En las últimas horas, comenzó a viralizarse la triste historia que vivieron diversos internautas. Todo ocurrió cuando se enfrentó la sección alemana contra Japón. YouTube recibió más búsquedas relacionadas al partido, por lo que un usuario decidió jugar con los espectadores y colocó un ‘En VIVO’ de dicho duelo . Más de 40 mil personas ingresaron al video para ver la transmisión, pero al final descubrieron que todo se trataba de un juego pixeleado.

Las personas pensaban que la baja definición se debía al internet y no al video, por lo que jamás imaginaron que lo que veían era un encuentro de FIFA 23 por YouTube: “Hasta que no leí los comentarios del chat y vi los primeros planos de las caras de los jugadores, no me di cuenta de que eran repeticiones de FIFA 23″, escribió un usuario.

Los hechos se realizan con diversos partidos para conseguir la monetización de las grabaciones y cobrar altas sumas de dinero por una falsa transmisión. Algunos canales sí explican que se tratan de predicciones o simplemente simuladores de partidos de interés mundial.

