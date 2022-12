“No soy una mala persona”, Ingrid Coronado se sincera y habla de su relación con Fernando del Solar

Fue el pasado jueves 30 de junio, cuando se dio a conocer que el conductor y actor de 49 años de edad, Fernando del Solar, había perdido la vida pero fue hasta un par de días después, cuando su viuda Anna Ferro reveló que su fallecimiento fue a causa de una neumonía.

Sin embargo, con la muerte de Fernando del Solar los medios de comunicación comenzaron a crear rumores con respecto a sus relaciones pasadas, para ser más específicos con su exesposa Ingrid Coronado con quien procreó a dos hijos Paolo y Luciano, de 14 y 11 años respectivamente.

Y es que, si bien los medios se encargaron de especular que Ingrid Coronado le había solicitado el divorcio a Fernando del Solar cuando se enteró que padecía cáncer, la presentadora de televisión mexicana por fin rompió el silencio y habló de su relación con el argentino.

Fue mediante el programa La entrevista de Yordi Rosado en Youtube donde la mexicana habló de su relación con Fernando del Solar, “A mí me han atacado y me han dicho que soy una mala persona, soy más tonta que mala pero soy buena y tengo un gran corazón y por las personas que amo soy capaz de dar la vida entera y lo he demostrado cada minuto de mi vida pero crecí con la idea de ponerle el pecho a las balas es una forma de amar, y por eso no le llegaron a mis hijos y no me arrepiento en lo absoluto”, expresó Ingrid Coronado.

Durante la misma entrevista comentó que en su luna de miel con el argentino, Solar le dijo que sentía como un hueso de pollo atorado en el pecho, acto seguido, regresaron de sus vacaciones en inmediatamente fueron con un doctor quien les dijo que tenían que ir con un oncólogo, “Me dijo que era importante que lo viera un oncólogo e hicimos cita con uno y solo tenía cita el día de mi cumpleaños, fuimos y ahí le diagnosticaron linfoma de Hodgkin que es cáncer en el sistema linfático pero a él le provocó un tumor en el mediastino que está dentro del pecho”, dijo y señaló que tras esto, Fernando le solicitó el divorcio y la culpó por su enfermedad y que simplemente “agarró sus cosas y se fue”.

