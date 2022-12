“Patas de molcajete”, Gustavo Adolfo Infante se entera de su apodo

El presentador y periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante siempre se ha visto envuelto en polémica ya sea por las declaraciones que emite o por sus acciones, lo que ha derivado en una guerra mediática entre las múltiples personalidades del mundo del entretenimiento a las que ha atacado y que han hecho hasta lo imposible por sacarlo de la televisión e incluso, han intentado meterlo a la cárcel.

Gracias a las distintas declaraciones que el periodista ha hecho, se ha ganado a varios enemigos, entre ellos, Sergio Mayer y Alfredo Adame, quienes lo apodaron “patas de molcajete” y “enano tartamudo” debido a su corta estatura, sin embargo, parece ser que Gustavo Adolfo Infante no conocía su apodo hasta hace un par de días.

Gustavo Adolfo Infante se entera de su apodo y así fue su reacción

Fue mediante una alfombra roja, donde la periodista Berenice Ortiz lo cuestionó acerca de sus apodos, a lo que Infante respondió, “Mira. Me da exactamente igual. Sergio Mayer es de mi tamaño, nada más que él es desempleado y él es pseudopolítico, pseudoactor, pseudobailarín y pseudoproductor. Además, no tiene ni partido político ni trabajo y Garibaldi está a punto de tronar, entonces imagínate”, expresó el periodista de espectáculos.

Con respecto a Alfredo Adame dijo que no existe, “Tiene el mismo valor que Capulina muerto”, expresó y agregó que tiene una orden de restricción, “Le voy a ganar y mis abogados le van a bajar una lana porque ya basta con esas sanguijuelas que me están haciendo perder tiempo y dinero y es muy peligroso que haya gente así, que esté atentando con la libertad de expresión, hoy soy yo y mañana otros periodistas, me hacen perder dinero, tiempo, esfuerzo y energía que necesito para trabajar”, puntualizó.

Gustavo Adolfo Infante se entera de su apodo “patas de molcajete”. / Foto: Youtube

