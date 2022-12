El pasado 3 y 4 de diciembre Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny o ‘El Conejo Malo’ se presentó en el Estadio BBVA como parte de la gira ‘The World’s Hottest Tour’ con la que llegará los días 9 y 10 del mismo mes pero al Estadio Azteca en Ciudad de México.

Karely Ruiz revela que fue atacada en el concierto de Bad Bunny en Monterrey. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation)

Fan se arrepiente de pagar 10 mil pesos por ver a Bad Bunny

Sin embargo, con los excesivos precios de cada boleto para dicho show, los seguidores del puertorriqueño esperaban una presentación con esa calidad y no fue el caso de acuerdo a una usuaria en Twitter quien señaló, “Tqm Bad Bunny, si cantas bien y estás muy guapo pero este concierto no vale los 10 mil pesos que pagué. Genuinamente me gusta mucho BB pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Este Show estaba para pagar 4 mil pesos”, escribió la joven en su cuenta la cual ya es privada.

Karely Ruiz fue atacada en el concierto de Bad Bunny en Monterrey

Mientras que en otros casos, varios usuarios en redes sociales reportaron que sufrieron agresiones durante el show, y tal fue el caso de la modelo, creadora de contenido e influencer Karely Ruiz quien señaló haber sido atacada durante el concierto de Bad Bunny.

Karely Ruiz al ser una creadora de contenido comparte todo lo que le sucede día a día y con el concierto de Benito no fue la excepción, primero compartió una foto de su atrevido look, seguido de otras stories o historias donde se le ve cantando y bailando.

Karely Ruiz revela que fue atacada en el concierto de Bad Bunny en Monterrey. / Foto: Instagram

Acto seguido compartió una nueva fotografía donde reveló que muchas de las chicas que asistieron al concierto de ‘El Conejo Malo’ en Monterrey la empujaban a propósito, “Chicas no sean envidiosillas, muchas me empujaban a propósito”, se puede leer en la descripción pero Karely llegó sana y salva a su hogar después de este terrible episodio.

Karely Ruiz revela que fue atacada en el concierto de Bad Bunny en Monterrey. / Foto: Instagram

Bad Bunny está listo para llegar a la CDMX

Por otro lado, Bad Bunny se alista para ofrecer dos presentaciones completamente sold out o agotadas en el Estadio Azteca de la CDMX, aunque de acuerdo con varias cuentas no oficiales que publican información del tour, señalaron que el cantante prepara una sorpresa para sus seguidores de Ciudad de México por lo que se comenzó a especular sobre una tercera o un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, aunque cabe señalar que aún no hay nada confirmado.

