Andrés García explota contra su hijo Leonardo: Es un cínico, mentiroso, miserable, muerto de hambre

Andrés García no perdona a su hijo y le dicen que "sane su corazón del rencor" antes de morir Instagram @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof

Visiblemente aquejado de salud apareció Andrés García para responder sobre las recientes declaraciones de su hijo Leonardo quien aseguró que ha intentado acercarse a su padre, señalando a la esposa del actor de pretender mantenerlo alejado de sus hijos.

Desde la cama donde guarda reposo el protagonista de Pedro Navaja desmintió que el hijo de Margarita Portillo, Andrés López Portillo, haya vendido El Castillo (propiedad de Andrés García) y se haya desaparecido con el dinero.

“Mi Castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor”.

El actor de 81 años se mantiene guardando reposo tras sufrir de una neumonía, las declaraciones fueron difundidas en su propio canal de YouTube Andrés García TV en entrevista al reportero Hanzel Zárate, y no titubeó para poner en advertirle que no tiene derecho a meterse en sus asuntos económicos.

“Vendo mis terrenos en lo que me da la gana o compro lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pendejo como Leonardo”.

Aclaró que ciertamente le regaló el rancho a Andrés López Portillo “porque se lo merece” y es el único que lo ha ayudado; ya que a su juicio, Leonardo sólo ha logrado hacerse publicidad “a lo pendejo”.

García dijo que esta será la última vez que hable al respecto ya que debido a su delicado estado de salud se siente cansado y con dificultad para hablar.

Andrés García le lanza advertencia a su hijo Leonardo

El actor originario de República Dominicana aprovechó los pocos minutos de su entrevista, donde además estaba siendo asistido con oxígeno, para advertirle a Leonardo que no siga inmiscuyéndose en su vida.

“Le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él”, sentenció el histrión que pasa sus últimos años en Acapulco.

Defendió a su esposa Margarita de las acusaciones que hizo Leonardo al asegurar que ella, pretende mantener alejado al histrión de sus hijos:

“Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando, ellos han aparecido creo que dos veces en diez años, cuando creían que me iba a morir, pienso que para ver si les tocaba algo”, reconoció.