Fan critica concierto de Bad Bunny, “No vale los 10 mil pesos que pagué”

Sin duda el concierto de Bad Bunny fue una de los shows más esperados por muchos jóvenes mexicanos, ya que desde su gira, en redes sociales se ha dicho lo “maravilloso” y “espectacular” que ha sido su presentación, desde los bailarines y la manera en que el cantante interactúa con su público, hasta “volar” sobre una pequeña isla sobre el mismo.

Asimismo, el llamado ‘Conejo Malo’ ofreció su primer concierto en Monterrey y claro que los usuarios no demoraron en reaccionar ante el espectáculo, pues, si bien muchos quedaron fascinados, a otros de sus seguidores no les terminó de convencer.

Tal es el caso de Angie, una chica que se encargó de narrar un poco su experiencia sobre la gira que se encuentra ofreciendo el puertorriqueño en el país Azteca.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, inició diciendo la chica a través de un hilo que publicó en Twitter, calificando de esta manera como una “estafa” el show.

“Genuinamente me gusta mucho BB pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración ni el sonido ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho”.

De esta manera, Angie continuó con las críticas señalando a las personas que hacía lo imposible para estar más adelante, incluyendo a la logística del concierto y el trato que tenían con las personas. “Sin contarles las gatadas que hace toda la gente por estar más cerca y la asquerosa logística y el trato más cul**ro que te puedas imaginar de parte de los del estadio”.

Para finalizar, la chica también hizo una acotación con respecto a la manera en que Benito se dirigía al público, ya que según describe, el cantante siempre repetía las mismas líneas.

“BB muy guapo y todo, pero por alguna razón repitió todas las líneas en orden q le dice al público en otros conciertos. Y no es que pida trato especial, pero wey se notaba que solo decía líneas aprendidas, ni siquiera intentaba platicar o algo idk Anyways. Disfruten su concierto, les recomiendo a los que vienen a VIP no estar donde están todos amontonados enfrente, no vale NADA la pena”.