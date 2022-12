K-pop, K-Rock y K-Indie presente en el Hallyu Fest 2022, conoce las sorpresas musicales que te esperan

La tercera edición del gran festival de cultura coreana se aproxima, este increíble evento gratuito se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desde las 12:00 PM a las 5:00 PM, los seguidores del Hallyu podrán disfrutar de todas las actividades que Kmagazine preparó para esta edición.

En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con bandas que se presentarán en el festival, es la primera edición que contará con sorpresas musicales y se espera que para las próximas ediciones la lista sea cada vez más larga pensando en todos los k-popers y seguidores de la escena musical asiática

Calentando motores con TFN

La agrupación TFN (Try For New), anteriormente conocida con el nombre T1419, se encuentra visitando tierras mexicanas promocionando su EP: Before Sunrise Part. 4, mismo que cuenta con cinco canciones en la que los miembros formaron parte de la composición de sus letras: “AMAZON”, “Deep dive”, “Bloom”, “Slate” y “AMAZON (Instrumental)”.

Debutando con su sencillo “Amazon” y en el marco del Hallyu Fest 2022 tenemos un gran evento previo para todas las Edelweiss, ya que tendrán un momento único en el fan meeting con TFN que se realizará el 6 de diciembre organizado en colaboración con Cinemex.

El K-Indie y K-rock presentes en el Hallyu Fest 2022

Mientras que las sorpresas continuarán en el festival, contaremos con las presentaciones y fan meetings de manera online de dos bandas de K-Rock y K-Indie para el cierre de este gran evento, aquí te contamos más sobre estas:

COTOBA, banda surcoreana que tuvo su debut en el 2019, cuenta con una esencia principal de música instrumental que invitan a un viaje sinfónico que atrapan la atención de sus oyentes. DyoN Joo (Vocalista), Dafne, EuPhemia, Marker y DjuNaNa son los miembros de esta banda de K-Rock con un sonido emblemático y estarán presentes en el Hallyu Fest 2022.

Otras de las bandas promesa que nos acompañarán en el festival son Tasty Shop, conformada por Do Je-hyun(Vocalista), Joo Ji-ho (Bajista) y Kang Joung-hye (Baterista), su estilo K-Indie los caracteriza en la escena músical, ya que su melodía tiene una base de jazz mientras que sus canciones se inspiran de historias del día a día, deseando que su música le permita a sus escuchas descubrir la verdad dentro de sus corazones.

ASTRO presente en Hallyu fest

Para las Arohas y todas las seguidoras del k-pop tendremos una sorpresa estelar, pues contaremos con la proyección del concierto de ASTRO, para disfrutar de su primer función después de tres años: STARGAZER: ASTROscope, donde se verán las entrevistas íntimas tras bastidores y momentos cruciales en la carrera de la boyband.

Consintiendo a los Fandoms

Los clubs de fans se harán presentes en Hallyu Fest 2022, donde habrá diferentes actividades que serán presentadas por los mismos fans. Fandoms como TWICE México, planean un k-pop random dance challenge de canciones de JYPE.

También contaremos por primera vez con la presencia de un fanclub enfocado al actor de dramas como Lover Alarm y Nevertheless, Song Kang Latam, quien tendrá un stand con un Song Kang tamaño real para que las fans de este actor puedan tomarse una foto con él y también nos contarán un poco más sobre los proyectos del mismo.

ARMY México tiene preparadas varias actividades para ambos días, una de ellas es armar a tu personaje de BT21 favorito. Y por k-pop no paramos, pues ENHYPEN México, uno de los fandoms más recientes, nos contará un poco de la historia del grupo y también nos harán saber ¿qué canción de Enhypen eres?. Tanto ARMY México y ENHYPEN México, no solo estarán presentes en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, también las tendremos en formato online.

Y como sabemos que muchos K-lovers no podrán asistir de manera presencial, habrá actividades online encabezadas por otros fanclubs nacionales e internacionales cómo: ASTRO WORLD, JWC Support Latin America, Jackson Wang México, TreMaker y Uzoosin Latín América’s Girlfriends.

Habrá muchas actividades para los K-lovers tales como: conferencias, talleres, exposiciones y una sorpresa desde Corea del Sur, todo con la misión de traerle a sus asistentes un festival cultural que refuerza esta gran relación entre Corea y México.

Así que te esperamos este 17 y 18 de diciembre de 2022 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado a un costado de Palacio Nacional en la calle de Moneda 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada al Hallyu Fest 2022 es totalmente gratuita.

