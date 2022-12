¿Todo bien? Mujer vuelve con ex que le disparó 5 veces

Para algunas personas, “el amor” es una de las emociones más importantes. Sin embargo, diversas parejas normalizan aspectos tóxicos que atentan contra uno de los enamorados. Desafortunadamente, las víctimas perdonan los ataques con la promesa y sueño de que “va a cambiar”. Tal como lo hizo una mujer, quien volvió con su ex que le disparó en cinco ocasiones.

Te recomendamos: Mujer pierde la vida mientras realizaba ejercicio en gimnasio

Micheli Schlosser es el nombre d ella mujer que sufrió un intento de asesinato por parte de su expareja. El sujeto accionó un arma de fuego contra la dama para intentar quitarle la vida. Sin embargo, todo cambió cuando, en pleno juicio, la dama perdonó al feminicida y lo besó ante la vista de todos los presentes.

“Lo perdoné porque lo amo”es el titular a esta imagen viral sobre de #MicheliSchlosser que a mitad del juicio besa a su ex que trato de matarla. Miles de mensajes contra ella nos demuestran que sigue sin comprenderse qué es la violencia de género.

Urge una revolución cultural! pic.twitter.com/9dBE3eJgsi — El Espejo (@CompaRevolucion) February 3, 2020

Según varios medios locales, Micheli deicidió defender al hombre, identificado como Lisandro Rafael Posselt: “Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error” , explicó en entrevista con el portal antes citado.

Sigue leyendo: ¿Aprendió? Joven sale de prisión y madre lo recibe a cinturonazos

Para justificar los actos violentos, Schlosser aseveró que “Solo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo, cuando volvíamos del baile. Los dos cometimos errores”. Al finalizar todo, la víctima explicó que “él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”.

Lo más visto en Publimetro TV: