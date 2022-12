Alexander Acha revela si compartiría escenario con Bad Bunny

Hace unos días Alexander Acha confesó durante el programa ‘De Primera mano’ que considera el género urbano como uno de los más denigrantes de los ritmos musicales, ya que sus letras son “machistas” e “inconscientes”, pues se encargan de mostrar a la mujer como un “objeto”, algo que no encuentra muy agradable.

“El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer”, explicó el cantante.

Asegurando además que la música tiene que ser inspiradora y trasmitir sobre todo “sinceridad” en sus letras, pero que muchas veces se piensa más en la fama que en este tipo de cosas. “La música debe inspirar cosas nobles, tiene que transmitir sinceridad. Hay una responsabilidad en el artista, no se trata de ser famoso y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el camino”.

¿Qué dijo Alexander Acha sobre Bad Bunny?

Sin embargo, esta vez el artista aseguró ante las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’ si a pesar de todo compartiría escenario con Bad Bunny, puesto que este se encuentra ofreciendo una gira en tierra mexicana.

“Dependería siempre de que comulgáramos con los valores y principios éticos y morales que yo tengo, de cualquier otra manera creo que no jala, tiene que ser una colaboración con alguien que de alguna manera tengamos mucho en común”, explicó el artista durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Asimismo, al ser Benito uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, también se le preguntó a Acha su opinión sobre el puertorriqueño.

“Y, no hay opinión, o sea, así es, es lo que hay. Simplemente, ese es el reflejo de lo que la gente escucha, no hay opinión al respecto, él es el más escuchado”, dijo.