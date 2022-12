Con tal solo 17 años, Sebastián Rodríguez incursiona en la industrial musical

El joven mexicano de 17 años ha comenzado a forjar su carrera musical, hasta el momento cuenta con 2 temas, su más reciente canción “Loquito” la lanzó en colaboración con Fano y el productor musical Sunamy, mismo que se identifica con los beats característicos del género urbano y un ritmo tropical que se mezcla con el estilo del videoclip.

Sebastián se mostró emocionado por la oportunidad que tuvo al colaborar con Fano y Sunamy, ya que el productor ha trabajado de la mano con artistas como Madona, Piso 21, Zion, Lennox, entre otros.

El alcance de redes sociales ha impactado de manera positiva en la construcción de su carrera artística, “un día estaba haciendo un TikTok al azar, a ver si lo veía; lo vio y me descubrió en TikTok y se terminó juntando” agregó respecto a la forma espontánea en la que se incorporó Fano al proyecto.

“Puedes tener una buena canción, un buen video, pero si no tienes buenas redes sociales nadie se va a enterar que tienes una buena canción”

La letra de la canción es perfecta para aquellos que les resulta difícil expresar sus sentimientos ante una persona especial, ya puede ser perfecta para bailar en una fiesta con tu ‘crush’.

Muy afortunado de tener el apoyo de mis papás y de tener el equipo que tengo apoyándome, obviamente me falta aprender mucho, me falta estudiar, me falta prepararme mucho, pero siento que voy bien, estamos dando pasos grandes

— Sebastián Rodríguez