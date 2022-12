Leonardo no se calla tras declaraciones de su padre Andrés García

Una gran controversia entre padre e hijo se ha generado con el caso de salud en el que se encuentra Andrés García. Resulta que Leonardo conocido como ‘oso’, emitió un comunicado donde acusa a la esposa de su padre de negligencia en sus cuidados. Esta situación generó molestia al actor de 81 años y también habló su versión.

La polémica cada día aumenta en la familia ya que Andrés García no pudo seguir en silencio y enfrentó a su hijo. Ante ese reclamo, Leonardo de 49 años tampoco se quedó callado, y reconoció que no le gusta cómo le habla su progenitor, pues lo ha llamado “cretino”, “gorrón”, “miserable” y “mediocre”, entre otros insultos.

“Esto ya es un circo, yo nada más he tratado de ayudar, eso es todo, pero ya también la forma en que me habla”, dijo en entrevista con el programa ‘Ventaneando. “El señor Andrés, como me habla, pues tampoco me gusta, solamente estoy tratando de ayudar”, reiteró al programa.

Con estas recientes declaraciones, los internautas pendientes de la salud del actor Andrés García, reaccionaron: “Andrés García, tu castigo es que el esfuerzo de tu trabajo no se lo queden tus hijos, sino vívales. Así es el karma”, “Lo mejor es que no diga nada más. Si le han robado o Andrés ha regalado su dinero pues déjalo”, “Yo iba a favor de la esposa de Andrés García pero actualmente ya no”, “por más que uno no quiera meterse en este caso no se puede mucha injusticia y lo peor a la vista del público”, son algunos de los mensajes de los seguidores.

¿Qué dijo Andrés García?

El famoso actor de 82 años mostró su molestia ante las declaraciones que ha dado su segundo hijo a los medios de comunicación, incluso lo hizo a través de un video que publicó el 3 de diciembre en su canal de YouTube.

“Leonardo es un pen… que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor”, dijo desde la cama Andrés García cuando el periodista Hanzel Zárate le preguntó sobre la venta del castillo, una propiedad que tenía en la Ciudad de México.