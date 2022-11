Andrés García sufre nuevamente una crisis con su salud: fue encontrado desmayado en su casa

Los problemas de salud de Andrés García continúan. Durante la mañana de este jueves 17 de noviembre, el actor fue encontrado desmayado por su esposa, quien lo trasladado inmediatamente de urgencia a un hospital, donde fue revisado y devuelto nuevamente a su casa.

El actor, quien sufre las consecuencias de una cirrosis sumada a ascitis e inflamación en sus órganos, sigue luchando por mantener una vida tranquila, a pesar de las múltiples crisis de salud que lo han afectado a nivel emocional durante este año.

En redes sociales, comenzó a circular una fotografía del actor en una ambulancia, al momento de ser trasladado, tras estar desmayado en su casa.

Según reportes de varios medios, García, sufre una nueva crisis, producto de la cirrosis que le fue diagnosticada en su momento, tras varios años de consumo excesivo de alcohol.

Crisis producto de la cirrosis

El actor ha aprovechado su padecimiento para aconsejar a los jóvenes a dejar el consumo de alcohol, para no sufrir las consecuencias de esta enfermedad que es mortal.

“Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo”, dijo en su momento, a través de su canal de YouTube. “No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable”, dijo.

Su esposa, Margarita Portillo, es quien acompaña al actor, a pesa de que en su momento él dijo que prefería quedarse solo en su casa. Sin embargo, ante la nueva crisis, está obligado a tener los mayores cuidados y debe permanecer acompañado.

Un 2022 con muchos problemas de salud

El protagonista de ‘Pedro Navaja’ ha utilizado su canal de YouTube para hacer pública cada padecimiento que ha sufrido a sus 82 años.

En varias oportunidades ha dicho que está viviendo sus últimos días, porque tiene una enfermedad que lo está matando.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, mencionó García en otro video.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar”, continuó. “Sí me toca morirme, me voy a morir”, aseguró.

García, según su esposa, continúa con los tratamientos pertinentes para tratar de mantener su salud lo más estable posible.