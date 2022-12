Mira cómo Marlene Favela convirtió su casa en un cuento de navidad

Una de las épocas más esperada del año es el mes de diciembre. Cuando hay niños en casa la emoción es mayor, solamente por el hecho de hacerles vivir cada momento y espacio tal cual como si se estuviera en el polo norte o viviendo una historia de película. Así mismo lo escenificó la actriz Marlene Favela quien decoró su casa como si estuviera viviendo un cuento de navidad.

La actriz de ‘Amor Invencible’ mostró su casa al público que la sigue desde Facebook y detalló cada espacio donde incluye, sala, habitaciones y también el baño todo decorado con motivos alusivos a la navidad para disfrutar de este mes tan esperado por su hija Bella. “Hola amig@s… Como lo prometido es deuda, con mucho cariño les comparto la decoración navideña de mi casa, que me hace feliz a mí y a mi Bella. Acompáñenme a hacer este recorrido”, se lee en el texto con el acompañó su material.

Toda la casa está decorada, incluso la actriz también compartió un video con ‘El nacimiento’ y expresó que era de las partes más importantes y que le daba identidad humana a la navidad. Por esa razón, quiere inculcar a su hija estas tradiciones y creencias.

Finalmente la actriz también mostró su árbol de navidad y lo especial de este año por llevar muchos peluches. Sus seguidores enviaron mensajes al ver la publicación: “Es precioso!! Me encantan esos árboles así. Aquí en España no sé si se dediquen a ello. Preciosas las dos como siempre. Bella está enorme. Bendiciones familia”, “Que preciosa mi amorcito tan hermosa como un bombillo navideño”, “Muy hermoso que está, me encanto. Felices fiestas”, agregaron algunos de sus fans.

Marlene Favela desde que dio inicio a la navidad ha creado contenido dedicado a las fiestas que se celebran este tiempo incluyendo sus diversos atuendos para vivir al máximo estas fiestas.