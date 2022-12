Fue el pasado mes de octubre cuando a través de un comunicado oficial publicado por BIGHIT MUSIC se compartió que cada uno de los siete miembros que conforman el grupo de k-pop BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) realizarán el Servicio Militar Obligatorio en Corea del Sur.

Comenzando por Kim Seok-jin o Jin el miembro mayor del grupo surcoreano y así sucesivamente. Pero antes, y como forma de despedida, estrenaría un canción para ARMY, el fandom de BTS. Y se trató del tema The Astronaut que escribió con ayuda de la agrupación británica Coldplay.

Jin de BTS comparte última foto antes de ingresar al Servicio Militar. / Foto: HYBE Labels / Big Hit Entertainment

Asimismo, aprovechó la oportunidad para tocar esta canción por primera vez y en vivo en el concierto de Coldplay llevado a cabo en el Estadio River Plate en Argentina el pasado viernes 28 de octubre. Cabe señalar que este show se transmitió a la par en algunos cines del mundo como parte de “COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES (A WORLDWIDE LIVE EVENT)”.

Tras esto, varios rumores con respecto al día de su enlistamiento al Servicio Militar comenzaron a surgir y medios coreanos señalaron que la fecha sería e próximo 13 de diciembre, sin embargo, la compañía de BTS nunca negó ni confirmó dicha información.

Jin de BTS comparte última foto antes de ingresar al Servicio Militar

Sin embargo, el pasado 12 de diciembre (horario de Corea del Sur), Jin de BTS sorprendió a ARMY con una publicación en la plataforma de Weverse donde apareció con el cabello totalmente rapado o con un look donde se le puede ver pelón y agregó la descripción, “Jajaja es más lindo de lo que esperaba“.

Jin de BTS comparte última foto antes de ingresar al Servicio Militar. / Foto: Weverse

Por lo que en las próximas horas, el integrante del grupo de k-pop se estaría enlistando al Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur y estaría de regreso el 12 de junio de 2024, un día antes del aniversario de BTS.

