Toni Costa ‘impactado’ ante la particular pregunta de su hija Alaia

El bailarín Toni Costa quedó sorprendido ante la pregunta que su hija Alaia de apenas siete años le hizo. Nada más y nada menos que lo abordó con la pregunta de cuándo podía tener novio. Así lo hizo saber el español a través de un video creado para darle sentido a la supuesta interrogante.

Toni Costa inmortalizó este momento con su hija en redes sociales y publicó un video divertido para hacer la similitud de una respuesta usando la canción Somewhere Over The Rainbow que dice: “Uuuuuuu.... “. El bailarín añadió en la descripción: “No sé si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija jejeje Pd: veo el video y me derrito como me mira, te amo @alaia princesa de papi”, agregó Costa.

En la publicación hubo más de 2 mil reacciones de parte de sus seguidores. “Vete armando como Rambo que algún día ese día llegará. Así le digo yo a mi esposo con la nuestra que tiene 9″, “Esa es la mejor respuesta que has podido darle y yo calculo que debe ser como a los 30 a 35 años”, “Ni pensarlo Alaia, estás muy pequeña para pensar en novio. Disfruta tu niñez plenamente”, son algunos de los comentarios.

Cuando Alaia estaba más pequeña compartía momentos gratos del colegio y clases de baile con un niño llamado Río con el que siempre bromeaban como novio de la hija entre Toni Costa y Adamari López. Incluso ambas familias tenían muy buena relación y siempre había un punto de encuentro donde poder compartir pero a medida que fueron creciendo, les hicieron saber a los pequeños que no tenían edad para novios y siguieron desarrollándose como ‘amiguitos’.

El padre de la pequeña Alaia siempre dedica parte de su tiempo para compartir con ella y hacer contenido dedicado a su crecimiento y a entretener a los demás con niños de su misma edad.