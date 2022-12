Los tatuajes que conmovieron a Vicente Fernández

Ha pasado un año desde la muerte de Vicente Fernández y la familia se dispone a ofrecer una ceremonia especial este lunes, por el primer aniversario luctuoso. Doña Cuquita celebra cada día 12 del mes una misa en la tumba del Charro de Huentitán.

La familia ha compartido varios momentos a lo largo de este año, pero hay una historia que merece destacarse, que tiene que ver con los nietos del ídolo de la música mexicana.

Ramón y Vicente IV, hijos de Vicente Fernández Junior, son los que -quizá- estuvieron más cerca de su Tata, como cariñosamente llamaban a su abuelo y a quien llevan marcado en su piel.

“Hoy platiqué con mi gallo, un homenaje a mi Tata con mucho amor y cariño. Después de tiempo queriendo hacerme esta pieza por fin se pudo”, compartió Vicente IV al mostrar la imagen de su abuelo en el antebrazo.

Nietos se tatúan el rostro de su abuelo. (Foto: Gabriela Acosta.)

Durante una charla con Ramón Fernández compartió que a su abuelo no le gustaban los tatuajes.

“El primero que se lo hizo fue Vicente, una imagen de El arracadas (película), pero yo me lo hice en el antebrazo cerca de la axila un 15 de febrero, el 16 fui a enseñárselo y lamentablemente se infectó; el 17 tuve que perderme su último cumpleaños. Tener su rostro significa todo el amor que le tengo, no tengo otra cara tatuada más que la de mi abuelo y le gustó mucho, a él nunca le gustaban los tatuajes pero éste si me lo aceptó”, reveló.

Nietos se tatúan el rostro de su abuelo. (Foto: Gabriela Acosta.)

Aunque Ramón y Vicente IV no están dentro de la industria musical, si rinden homenaje al patriarca de la dinastía con varios detalles. Por ejemplo, en su negocio Café Bros en Zapopan, Jalisco, está la silueta en neón de Don Vicente y su música suena en el pequeño lugar especializado en bagels y café.

Vicente Fernández, figura neón. (Foto: Gabriela Acosta.)

“La figura de mi abuelo está presente en todo, aquí siempre tenemos su música. Este año ha sido muy difícil, tanto personal, emocional como laboralmente; la verdad, cuando pasó todo nunca me imaginé vivir sin mi abuelo, siempre fue el pilar no solo de mi familia, sino mi pilar de todo lo que yo hacía en mi vida. Siempre fue mi mejor amigo, esa figura paterna que como abuelo siempre necesité. Se extraña como los domingos ver películas o simplemente comer un taco de frijol con mi abuelo, era lo máximo”, dijo Ramón.

Nota relacionada: Vicente Fernández todavía se escucha y se siente en su estudio de grabación

Por último, reveló qué es lo que más extraña de Don Vicente, “siempre nos impulsaba a hacer nuestro camino y echarla ganas en todo. Le prometí que trabajaría fuerte para que siempre se sintiera orgulloso de nosotros. Él físicamente falta, pero es cuando se da el paso a la eternidad, para nosotros y el público, ya es un personaje eterno”.