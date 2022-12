Mencionar el nombre de TFN (Try For New) es hablar de unos de los máximos fenómenos musicales de los últimos años a nivel internacional, pues chicos de muchos países de Asia, Europa y América actualmente corean sus canciones y siguen paso a paso la vida de estos 9 jóvenes de origen coreano y japonés, embajadores del arte vanguardista en todos sentidos, desde su música y coreografías, hasta su imagen y manera de interactuar con el público.

Debutaron en enero de 2021 con el nombre de T1419, el cual modificaron recientemente a TFN por petición de sus fans. Desde sus inicios su éxito fue instantáneo gracias a su original propuesta y atractivo performance, además de que rompieron las barreras idiomáticas grabando en su lengua original, inglés y español, el cual actualmente continúan estudiando pues desean tener mayor acercamiento con el público latinoamericano.

Este hecho es tan palpable, que en este 2022 TFN visitó dos veces nuestro país; su más reciente visita promocional a la Ciudad de México se efectuó del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Durante su estancia ofrecieron una Conferencia de Prensa, entrevistas exclusivas con diversos medios de comunicación, visitas a televisoras y estaciones de radio, encuentros con clubes de fans y llamó mucho la atención el “Busking” (baile callejero) realizado en el Parque Hundido de Avenida Insurgentes, en el cual lograron reunir a cientos de seguidoras.

TFN graba en español el tema “Cielito Lindo”. / Foto: Cortesía

También degustaron nuestras delicias culinarias y se dieron un espacio para conocer algunos puntos emblemáticos de la CDMX y muy especialmente el Castillo de Chapultepec y el zoológico de esta capital. Asimismo, estuvieron como invitados especiales en el último concierto de Daddy Yankee ofrecido en nuestra capital, donde tuvieron la oportunidad de saludar a este gran figura que para ellos ha sido una inspiración, al grado que en el pasado grabaron una versión muy a su estilo del tema “Campeón”.

TFN guarda un respeto y un cariño particular hacia México, ya que desde la primera vez que nos visitaron, sintieron la calidez del público que los recibía con cantos y hasta mariachis a las puertas de su hotel; la canción CIELITO LINDO quedó en su corazón desde entonces y por ello, hace unos días, decidieron grabarla en agradecimiento a los mexicanos y a sus muestras de afecto en su última visita. Te anexamos el video al comienzo de este comunicado y en él se aprecia su destreza y evolución al hablar nuestro idioma.

Definitivamente TFN regresará a México en 2023 con la idea de presentarse más formalmente ante nuestro público a través de su show, el cual ha recibido elogios en otras naciones por su calidad y energía al verlos en un concierto en vivo.

De hecho, tanto su espectáculo como sus videos han causado sensación en el mundo, por ello mañana martes 13 de diciembre participarán en la gala de los ASIAN ARTIST AWARDS como invitados especiales y cantando su nuevo tema “AMAZON”. Este evento se realizará en el Nippon Gaishi Hall de Nagoya, Japón y reunirá a las estrellas asiáticas más sobresalientes del 2022 en los rubros de música, cine y televisión. En 2021 TFN (antes llamado T1419) fue reconocido con uno de estos galardones con el “Potencial Award”.

Así es como TFN da inicio a una nueva era en su carrera, estrenando nombre, participando en eventos globales, ofreciéndonos continuamente nueva música y el sonido de un impactante grupo juvenil que a pesar de viajar por todo el mundo, han dejado su alma en México.

