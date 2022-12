El grupo TFN (antes T1419) que hace referencia ‘Try For New’, regresó a la CDMX por segunda ocasión en el año pero esta vez para promocionar su más reciente sencillo titulado ‘Amazon’ el cual forma parte del material discográfico BEFORE SUNRISE (Part. 4), “es una nueva señal, empezando con un nuevo nombre, y a través de este cambio queremos mostrar nuevas facetas, una evolución y también como queremos mostrar como nos hemos desarrollado, así que tengan muchas expectativas de ver nuestras nuevas facetas”, expresaron en entrevista.

TFN muestra su lado más mexicano en su segunda visita a la CDMX. / Foto: Ale Mejía

Con respecto al sencillo ‘Amazon’, el integrante ON señaló que el álbum BEFORE SUNRISE (Parte 4) es la última parte de esta saga y se tardaron aproximadamente dos años en realizarla, “es un regalo para EDELWEISS que nos estaban esperando, los integrantes vivimos en la sala de práctica para preparar este álbum, así que tengan muchas expectativas con respecto a la nueva canción y presentaciones”, dijo.

Hablando de su estilo TFN señaló que no lo pueden definir en una sola palabra o frase ya que les gusta experimentar con varios tipos de géneros, “queremos entregar mensajes y un estilo de música que sea diferente cada vez así que podemos definir a nuestro grupo como variado”, comentaron.

En el mundo del k-pop es muy conocido que cada grupo cuenta con un lightstick o palo de luz oficial y TFN no descarta contar con uno en un futuro, “a los programas musicales de Corea llegan varios fans y ellos nos están animando y están presentes, pero siempre pensamos que sería bueno que ellos tengan un lightstick, así que el próximo año si tenemos oportunidad, nos gustaría hacerlo”, expresó ZERO.

En el caso de esta nueva etapa o para ser más específicos en ‘Amazon’ pensaron que el color rojo los representa más y lo relacionan con la pasión, y en el caso del negro es más profundo y misterioso, “así que a través de esos colores queríamos mostrar el ambiente de la canción que es como más profundo y también con un ambiente muy serio”, comentó GUNWOO.

KAIRI reveló que los nueve miembros (NOA, KEVIN, GUNWOO, SIAN, LEO, ON, ZERO, KAIRI y KIO) están tomando clases de español todos los días en la mañana y no solo se conforman con las clases, también aprenden los bailes tradicionales, la comida típica y cultura, “estamos aprendiendo español para poder comunicarnos con nuestros EDELWEISS mexicanos”.

KIO dijo que lo que más extrañó de México fue el clima ya que el sol es muy caliente, pero en la sombra es muy fresco y casi no hay humedad. En el caso de 2023, TFN señaló que les encantaría regresar a México y visitar nuevos países de Latinoamérica, cabe señalar, que en esta ocasión SIAN no pudo viajar con el grupo debido a varios problemas de salud, “anhelamos mucho regresar a México para ofrecer un concierto y así poder ver a todos nuestros fans cara a cara, espero que tengamos esa oportunidad”, agregó KEVIN.

Por último, la agrupación envió un mensaje a todos sus seguidores mexicanos, “queremos agradecer a todos los fans que escuchan nuestra música aunque sabemos que por la distancia a veces es complicado pero gracias por apoyarnos y para recompensarlos y responder a su amor estamos preparando nuevas actividades, por favor espérenlas, gracias por todo, los amamos”, puntualizaron.

