Conoce cómo fue la relación por varios años entre Anahí y Andrés García

La participación en producciones de televisión da la oportunidad de conocer a muchas personas del medio. Entre esas relaciones surgen buenas amistades que quedan a pesar de los años o las diversas circunstancias de la vida. Tal es el caso de Andrés García y Anahí la ex integrante de RBD quien siempre ha manifestado su amistad sincera con el actor.

Anahí devuelve el favor a Andrés García y le manda neumóloga a su casa

La cantante le agradece al actor el apoyo que le brindó hace más de 20 años cuando ella atravesaba por diversos problemas de salud. pic.twitter.com/IhjFpb9XTC — SUCESOS (@Sucesosenlinea) December 9, 2022

Anahí y Andrés García se conocieron mientras trabajan en “Mujeres engañadas”, el actor interpretó el papel de su papá, en ese entonces tenía 60 años, mientras que la joven 17. Por ello, los rumores de un supuesto romance escandalizaron a todos, también se les veía viajando juntos con frecuencia a Acapulco.

Recientemente Anahí envió un especialista a casa de Andrés García y el artista le fue eternamente agradecido. Para la ex RBD haber estado en este momento de su vida es muy importante porque en 1999, cuando la aún muy joven Anahí enfrentó problemas alimenticios, Andrés García le tendió la mano, al grado que su apoyo fue tanto que, incluso, llevó a la cantante y actriz a vivir con él, a su casa, para ayudarla a superar su problema.

A raíz de tantas especulaciones, Anahí enfrentó la situación y declaró a medios de comunicación hace un tiempo.

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guio por el buen camino”, dijo Anahí para un programa años atrás.

De igual manera, Andrés García en entrevista con el programa “Hoy Día” negó categóricamente haber sostenido un romance con la cantante, a quien siempre vio como una hija.

“A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora pero nunca hubo nada de eso”, destacó el histrión, quien actualmente tiene 79 años y señaló que simplemente la ayudó a luchar contra un trastorno alimenticio por el cual pasó durante las grabaciones de los episodios.