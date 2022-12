Esta es la millonaria suma que se ha ganado Bad Bunny con su “World Hottest Tour”

No cabe duda que este 2022 consolidó aun más la carrera de Bad Bunny y lo consagró como el artista latinoamericano más importante de la industria actual, lográndose codear con grandes de la música internacional.

Su quinto álbum, titulado “Un Verano Sin Ti”, lo volvió a convertir en el artista más escuchado de Spotify por tercer año consecutivo, y con su “World’s Hottest Tour” llegó a realizar 70 conciertos multitudinarios con lleno total.

Con respecto a esta gira, poco se sabía de lo que se estaría ganando Bad Bunny con ella, hasta que Pati Chapoy finalmente lo develó en su programa “Ventaneado”.

La conductora aseguró que como Benito compone sus propias canciones y es quien organiza sus conciertos, se estaría llevando una buena cantidad de dinero por cada presentación.

“El sueldo que tiene él por concierto es de cuatro millones de dólares, si hizo 70 conciertos en un año ganó 280 millones de dólares”, comunicó Pati Chapoy.

Tras años sin parar desde que empezó en el ruedo musical, Benito Martínez, anunció hace poco que se tomaría un descanso, ya que necesita sanar y recuperarse a nivel físico y mental.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, compartió Bad Bunny.

No obstante, aclaró que no desaparecería por completo, ya que debe cumplir con algunos compromisos laborales y también estará trabajando en nueva música. “Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo”.