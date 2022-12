Estos fueron los artistas que le cantaron ‘Las mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe

El amor hacia la Virgen de Guadalupe une a muchos artistas. Hay quienes le llevan flores, le agradecen por favores concedidos pero las serenatas no pueden faltar y te mostramos quienes fueron los famosos que le cantaron este 2022 ´Las mañanitas’ a la reina de América.

Eres tú la estrella más hermosa de la creación 🙏🏼❤️🙏🏼 #VirgenDeGuadalupe pic.twitter.com/N8QAEK7NXO — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 12, 2022

María Victoria Gutiérrez

La actriz, comediante y cantante María Victoria Gutiérrez sigue siendo muy querida por todo México y luego de un tiempo ausente, reaparece en la basílica de la Virgen de Guadalupe a pesar de su quebranto de salud. La misma mexicana se refirió a la madre del cielo con la expresión: “ella no me deja”. La artista llegó acompañada en silla de ruedas y fue abordada por la prensa. Expresó que estaba enferma pero que estaba en casa con nietos y familia y con eso no podía pedir más.

Lucero

Este día no podía faltar la cantante Lucero como cada año y dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram como parte de la canción que le dedicó. “Felicidades Virgencita linda. Gracias eternamente por darme tantas bendiciones y guiarme con tu cariño. Te amo y te venero siempre y cantarte cada año desde hace tantos, es mi tesoro”. Reseñó además que la canción ‘Como Un Lucero’ es de la autoría de Caridad Castañeda, los arreglos y producción musical es de Eduardo Magallanes y estuvo acompañada por su Mariachi Gama Mil.

Carlos Rivera

Este 12 de diciembre el compositor y cantante Carlos Rivera también se acercó a dedicar su serenata a la Virgen de Guadalupe. “Como cada año a tus plantas para ofrecerte mi voz. Madre Santísima de Guadalupe, Aquí te dejo en tus manos mis deseos más amados… Que protejas con tu manto los hogares que te rezan, los que te ofrecen su canto, que consueles su tristeza… Hoy más que nunca. Amén”, expresó Rivera.

Camila Fernández

La nieta de Vicente Fernández también asistió a la basílica a cantarle a la patrona de los mexicanos tal cual lo hubiese hecho su abuelo. ‘Amor eterno’ fue la interpretación de la joven cantante. Así como ella un sin fin de famosos que dispusieron su tiempo para llevar rosas y una oración a la Virgen morena.