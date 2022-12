¿Quién es la famosa con la que Lorena Herrara no volvería a trabajar y por qué?

Desde que Lorena Herrera regresó a la pantalla chica con Siempre Reinas y MasterChef Celebrity, ha tenido de qué hablar, la rubia actriz que recientemente estuvo de invitada, junto a Sylvia Pasquel y Laura Zapata, al programa de YouTube ‘Pnky Promise’ conducido por Karla Díaz fue y entre las preguntas que le realizaron era si hay algún famoso con el que no le gustaría volver a trabajar.

Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera se confesaron en el programa Pinky promise. Foto: Instagram @pinkypromisetv/

La actriz de 55 años inmediato respondió que se lleva bien con todos sus compañeros, pero existe alguien con quien definitivamente prefiere no coincidir. Sin titubear Lorena Herrera se refirió al apodo por el que conocen a esta famosa de 46 años.

“En 33 años de carrera tengo buena relación con todos mis compañeros y nunca he tenido problemas, con todos me llevo bien. Pocos amigos tengo en el medio, solamente hay una persona con la cual no volvería a trabajar con ella, no sé cómo se llama, pero le dicen ‘Bombón’ no sé qué”, respondió.

A pesar que en esta ocasión se evitó decir el nombre de Ninel Conde, Sylvia Pasquel le dio la razón asegurando que “El Bombón Asesino” se la pasa mandando mensajes mientras los demás trabajan.

“‘El asesino’, sí… no, estás trabajando y está en el chat en el foro, en el escenario está chateando mientras tú estás trabajando”, añadió.

Las diferencias entre ambas actrices datan de 2009 cuando empezaron a circular algunas comparaciones de los shows musicales de ambas, en donde se presentaban con vestuarios muy parecidos, incluyendo la similitud de las coreografías y escenografías, razón suficiente para que Lorena Herrera reaccionara y desde su molestia asegurara que Ninel Conde le copiaba, y no solo eso, sino que también le pidió ser más original.

Transcurridos los años, en 2018, les tocó trabajar en la obra de teatro “Las Arpías”, demostrando nuevamente que no existe ningún tipo de relación entre ambas, al punto de no haberse dirigido la palabra en la presentación a la prensa. Posteriormente fue la propia Ninel Conde quien aseguró que no tenía interés en arreglar sus diferencias.

Los señalamientos de Herrera provocaron la reacción en “el bombón asesino”, quien aseguró su rival únicamente buscaba hacerse publicidad a costa de su nombre, comenzando así una lucha de egos y hasta la fecha no se pueden ver ni en pintura.

“No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada qué hablar con ella. No, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así, reconciliación de qué…”, expresó ante los periodistas