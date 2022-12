Roger González dedica amoroso mensaje a Ismael ‘El Chino’ por su cumpleaños

¡Y que la vida nos lleve a más aventuras juntos!, una de las frases con las que Roger González animador de ‘Venga la alegría’ le dedicó a Ismael El Chino, levantando sospechas de que tienen una relación amorosa a pesar de que en diversas oportunidades lo han negado.

La relación de Roger González y El Chino va muy bien 😍 ya alistan su primer viaje del año pic.twitter.com/OmEq5OijsF — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) January 27, 2022

Muchas han sido los momentos que este par ha podido compartir. Entre viajes, noches de rumbas, salidas a restaurantes e incluso; el trabajo, ha hecho volar la imaginación de muchos con un posible amorío y por muchas otras razones, llama la atención el emotivo mensaje que dedica a el ganador de ‘MasterCher México’ en su cumpleaños. “Hoy la vida le regala un año más a un ser humano de los que vale la pena conocer. Esas personas que te cambian la vida. Gracias a @diolluberes que lo contrató para trabajar con nosotros, conocí a alguien que se convertiría en mi alma gemela (en versión oriental) en mi vida”, agregó el también actor.

En la publicación de Roger González, llueven los comentarios: “Les deseo el felices por siempre que se merecen”, “Aaaa como que se casan y no invitan, mucha vida, salud, prosperidad para El Chino más mexicano de todos”, “Y la boda será en Macau o en CDMX?”, “¿Por qué le dijo amigo? Ya lo dijo Yuridia: “amigos no por favor, amigos nooo por faaavor!, porque los amigos no se hacen…”.

Los mesajes de los internautas dejan a la imaginación a muchos pero al verificar el que dice el propio de @ismael_zhu deja caer en la duda de nuevo a todos: “Te quiero mucho amigo! Gracias a la vida por coincidir en esta vida. Que sean muchos viajes, cenas, reuniones y notas de portada más”, agregó El Chino.

"Gracias por haberme dicho que sí a todo”: el mensaje de #RogerGonzález solo alienta a sus fans a creer que sí tiene una relación amorosa con #IsmaelZhu 👀 https://t.co/DIJ3wWipao pic.twitter.com/DfY6qCBIqq — Infobae México (@infobaemexico) December 12, 2022

Roger González y su trabajo en Disney Channel

El también cantante y YouTuber Roger González trabajó por años en Zapping Zone uno de los programas de Disney Channel junto a la regiomontana Carla Medina. Esta experiencia no fue color de rosa por completo. A Roger le tocó vivir momentos traumáticos en su experiencia profesional como por ejemplo, tener que ver a Mickey Mouse sin cabeza siendo todavía muy joven.

Por ahora González sigue disfrutando cada momento de su vida profesional y siempre está de la mano de su fiel compañero Ismael.