El padre de Meghan Markle afirma que ahora su hija está haciendo todo lo que le pidió que no hiciera

Meghan Markle y el príncipe Harry no han parado de ser noticia desde el estreno de su serie documental en Netflix, “Harry y Meghan”, donde confiesan todos los pormenores del inicio de su relación.

Al principio, todos esperaban que los miembros de la familia real británica salieran perjudicados, y de hecho, se había dicho que en el Palacio de Buckingham estaban listos para ofrecer una rápida respuesta ante cualquier acusación que surgiera en la serie.

Pero lo que muy pocos esperaban, era que Thomas Markle fuera quien replicara lo que se ha mostrado en el documental, y hasta acusó a su hija de hacer lo que ella tanto le pidió que no hiciera.

En uno de los capítulos de la serie, el príncipe Harry confesó lo mal que se sentía porque su esposa perdiera su relación con su padre por su culpa, pues antes de que la pareja se casara, Thomas Markle compartió varios detalles con la prensa.

En el documental, dieron a entender que su padre lo habría hecho por dinero, después, Meghan Markle dijo que alguien había robado el teléfono de su padre, porque después de varias llamadas y mensajes, este le respondió de una forma que nunca lo hacía, y en lugar de llamarla Meg, escribió Meghan.

Pero de acuerdo con Thomas Markle, eso no es verdad, ya que cada vez que quería tratar un asunto serio con ella, utilizaba su nombre completo. Además, dijo estar sorprendido que en el documental dijera que ella se enteró que no iría a su boda por el portal TMZ.

El padre de Meghan Markle aclaró que él tuvo que ser hospitalizado debido a un doble infarto, por lo que el médico le prohibió viajar. Aseguró que sí, se molestó con ella por todos los mensajes que recibió, puesto que en ninguno le preguntaban si estaba bien.

También aclaró que, en aquel entonces, decidió hablar con la prensa para que dejaran de acosarlo, y se disculpó con su hija cuando supo que no le gustó, pero ahora le parece inaudito que ella exponga cosas privadas de su vida, cuando antes le había prohibido a él hacerlo.

“Harry y Meghan ahora están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera. Me dijeron que nunca hablara. Creo que lo que están haciendo ahora es mucho peor que cualquier cosa que haya hecho antes”, expresó Thomas Markle.

Con respecto a la relación de su hija, dijo que él sigue teniendo el mismo teléfono que Meghan Markle dijo que le robaron en la serie, y sigue viviendo en el mismo lugar de siempre. Como fue ella quien se alejó de él, si quiere recuperar su relación, sabe dónde vive.