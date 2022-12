TOMORROW X TOGETHER anuncia fecha para su nuevo comeback con ‘The Name Chapter: TEMPTATION’

El grupo de k-pop TOMORROW X TOGETHER conformado por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI sorprendió a todos sus MOAs al revelar la fecha exacta para su próximo comeback.

Y es que el quinto mini álbum titulado ‘The Name Chapter: TEMPTATION’ estará disponible el próximo viernes 27 de enero del 2023 y la pre-orden comenzará el 15 de diciembre.

Añadiendo a esto, los ‘It boys’ de la Generación Z, compartieron un nuevo teaser o adelanto donde MOAs notaron que se escucha una frase y al momento de oírla al revés dice “Es tan dulce pero debería encontrar mi nombre” (”It’s so sweet but I should find my name”).

En el mismo clip se puede observar el logo de la era de “minisode 2: Thursday’s Child” para después transformarse a un color negro y rojo, y después a unas tonalidades verde con rosa.

